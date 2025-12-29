Η Χαμάς διαμηνύει σε Τραμπ – Νετανιάχου ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα
Η Χαμάς διαμηνύει σε Τραμπ – Νετανιάχου ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ – Νετανιάχου

Η Χαμάς διαμηνύει σε Τραμπ – Νετανιάχου ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα
Την πρόθεση της Χαμάς να μην καταθέσει τα όπλα διαμήνυσε για άλλη μια φορά η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης είναι το μέλλον της Γάζας και το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, που απορρίπτει η παλαιστινιακή πλευρά.

Οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του εκπροσώπου τους, Αμπού Ομπέιντα, τον οποίο είχε ανακοινώσει το Ισραήλ από τον Αύγουστο. «Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται η κατοχή. Δεν θα παραδοθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να πολεμήσει με γυμνά χέρια», δήλωσε ο διάδοχός του – ο οποίος έχει υιοθετήσει το ίδιο ψευδώνυμο – σε βίντεο που δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα Telegram.

Το μήνυμα είδε το φως της δημοσιότητας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στόχος των ΗΠΑ και των περιφερειακών μεσολαβητών είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έναρξη της δεύτερης φάσης της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Οκτώβριο.

«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν για τον αφοπλισμό των δυνάμεων κατοχής, που έχουν χρησιμοποιήσει και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φονικά όπλα για την εξόντωση του λαού μας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.
