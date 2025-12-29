Συμφωνούμε στα πιο πολλά, λένε Νετανιάχου και Τραμπ: Η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί πολύ σύντομα, αλλιώς θα πληρώσει βαρύ τίμημα

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ελπίδα να μην προσπαθήσει η Τεχεράνη να ενισχύσει εκ νέου το πυραυλικό της πρόγραμμα, γιατί «αν το κάνουν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εξαλείψουμε»

Ήταν μια «πάρα πολύ παραγωγική συνάντηση» είπε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στις κοινές δηλώσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόνλαντ Τραμπ μετά το πέρας της συνάντησής τους στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.



Αφού ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του προς το Ισραήλ και για την «εξαιρετική φιλία» του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι ο Τραμπ «έχει επιτύχει αξιοσημείωτα πράγματα στη Μέση Ανατολή επειδή συνεργαστήκαμε».



Για τη συνάντηση μεταξύ τους είπε ότι «συζητάμε τις ιδέες μας» και παραδέχτηκε ότι «μερικές φορές έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά τις επιλύουμε και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε».



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι θα χορηγηθεί στον Ντόναλντ Τραμπ το Βραβείο Ειρήνης του Ισραήλ, η οποία είναι η υψηλότερη διάκριση σε πολίτες που χορηγεί το ισραηλινό κράτος και σπάνια απονέμεται σε μη Ισραηλινούς.



Το βραβείο απονέμεται για την «τεράστια συμβολή» του Τραμπ προς το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό.



«Ήταν πραγματικά έκπληξη και το εκτίμησα πολύ», δήλωσε σχετικά ο Τραμπ.



Σε ό,τι αφορά την Χαμάς, ο Τραμπ απείλησε ότι θα έχει «πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» για να αφοπλιστεί, αλλιώς «θα πληρώσει βαρύ τίμημα και δεν το θέλουμε».



Για το ζήτημα του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα να μην προσπαθήσει η Τεχεράνη να ενισχύσει εκ νέου το πυραυλικό της πρόγραμμα, γιατί «αν το κάνουν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εξαλείψουμε πολύ γρήγορα αυτή την ενίσχυση».



Η Τεχεράνη «πιθανώς χρησιμοποιεί διαφορετικές εγκαταστάσεις» για να κρύψει τον οπλισμό, επισήμανε οι Τραμπ και τόνισε ότι γνωρίζει «τι κάνουν» οι Ιρανοί.



Πρόσθεσε ότι δεν θέλει «να σπαταλήσει πολύ καύσιμο» που θα χρειαζόταν για να στείλει αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, αφού το έχει ήδη κάνει τον Ιούνιο.



Τέλος, σε ερώτημα για τις ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για το αν η βία των εποίκων υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία, ο Τραμπ απάντησε ότι ο ίδιος και ο Νετανιάχου «δεν συμφωνούν 100% για τη Δυτική Όχθη, αλλά θα καταλήξουν σε μια απόφαση για τη Δυτική Όχθη». «Θα κάνει το σωστό», είπε και έδειξε προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.