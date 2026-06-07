«Θα ήταν υπέροχη ιδέα» οι Αμερικανοί να αποκτήσουν μερίδιο στους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το αμερικανικό Δημόσιο ή οι πολίτες να αποκτήσουν μικρό ποσοστό σε κολοσσούς όπως η OpenAI, ώστε να επωφεληθούν από την αναμενόμενη έκρηξη αξίας του κλάδου