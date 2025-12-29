Λαβρόφ: Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones - «Ψέματα» απαντά ο Ζελένσκι

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ προανήγγειλε αλλαγή στάσης στις διαπραγματεύσεις - Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι στόχος της Μόσχας είναι να υπονομεύσει την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες