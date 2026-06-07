Θεωρίες κατασκοπείας: Οι Αμερικανοί φοβούνται για ισραηλινές υποκλοπές στις συζητήσεις του Γουίτκοφ με το Ιράν

Εκθέσεις υπηρεσιών του Πενταγώνου, που επικαλούνται οι New York Times, περιγράφουν προσπάθειες του Ισραήλ να συλλέξει κρίσιμες πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους - Από «υψηλό» σε «κρίσιμο» έχει αναβαθμιστεί το επίπεδο αντικατασκοπευτικής απειλής στις ΗΠΑ