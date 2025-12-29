Αν το Ιράν επιχειρήσει να εξοπλιστεί ξανά θα το τσακίσουμε, απειλεί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου στο πλευρό του
Τι απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ερωτήθηκε αν θα δώσει στο Ισραήλ το πράσινο φως για νέα επίθεση - Οι αναφορές για Χαμάς, Βενεζουέλα και Πούτιν
Με μικρή καθυστέρηση έφτασε στην κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για την έκτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μέσα στο 2025.
Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στο πλατύσκαλο, ο Τραμπ τόνισε ότι υπάρχουν «πέντε σημαντικά θέματα» που θα συζητήσουν ο ίδιος και ο Νετανιάχου, και η Γάζα θα είναι ένα από αυτά.
Σε ερώτημα αν θα υποστήριζε μια ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν αν το τελευταίο «συνεχίσει με τους πυραύλους», απάντησε θετικά. Αν τώρα συνεχίσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, λέει ότι θα υποστήριζε μια επίθεση «γρήγορα».
Η απάντηση στο πρώτο ενδεχόμενο θα ήταν «ναι, απολύτως» και στο άλλο θα ήταν «αμέσως», είπε ακόμη. Απείλησε δε το Ιράν ότι «θα το τσακίσουμε» αν προσπαθήσει να εξοπλιστεί εκ νέου. «Ακούω ότι προσπαθούν να εξοπλιστούν ξανά. Αν το κάνουν, θα τους τσακίσουμε» («We’ll knock the hell out of them»).
Ωστόσο, ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα «μιλήσει για την ανατροπή ενός καθεστώτος», όταν ερωτήθηκε σχετικά.
«Έχουν πολλά προβλήματα στο Ιράν, έχουν τεράστιο πληθωρισμό. Η οικονομία τους είναι σε κατάρρευση, η οικονομία τους δεν είναι καλή και ο λαός τους δεν είναι ευτυχισμένος. Αλλά μην ξεχνάτε, κάθε φορά που έχουν έναν ταραξία ή κάποιος σχηματίζει μια ομάδα, μικρή ή μεγάλη, αρχίζουν να πυροβολούν ανθρώπους. Ξέρετε, σκοτώνουν ανθρώπους. Είναι κακοί, κακοί άνθρωποι», είπε.
Για το επίμαχο ζήτημα της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να κινηθούμε προς αυτή τη φάση «το ταχύτερο δυνατό». Τόνισε ωστόσο ότι η παλαιστινιακή οργάνωση «πρέπει να αφοπλιστεί», προοπτική στην οποία η Χαμάς αντιτίθεται κατηγορηματικά.
Η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα για την εφαρμογή της εκεχερείας θα είναι κάτι καλό, είπε ο Τραμπ μπροστά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η χώρα του οποίου αντιτίθεται στο ενδεχόμενο. Δεν παρέλειψε μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος να πλέξει ξανά το εγκώμιο του Ταγίπ Ερντογάν: «Η Τουρκία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ο ίδιος, όπως γνωρίζετε, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Από την πλευρά μου, τον θεωρώ πολύ καλό».
Trump on whether he’ll allow Netanyahu to hit Iran again:— Clash Report (@clashreport) December 29, 2025
For ballistic missiles, yes.
For nuclear, fast. pic.twitter.com/hn7kjhIMZl
Trump:— Clash Report (@clashreport) December 29, 2025
There has to be a disarming of Hamas. pic.twitter.com/Xuc7N46gYz
Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, είπε, τέλος, και εξήγησε ότι «πραγματικά είναι χάος εδώ και αιώνες».
Σε ό,τι αφορά τώρα τη συζήτηση που είχε λίγο νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία», αλλά και ότι παραμένουν «μερικά πολύ ακανθώδη ζητήματα», για τα οποία ελπίζει ότι θα επιλυθούν.
Ο Τραμπ σχεδόν μονοπώλησε τις δηλώσεις στους δημοσιογράφους, οπότε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου περιορίστηκε σε κάποια εγκωμιαστικά σχόλια: «Θα το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά. Ποτέ δεν είχαμε έναν φίλο όπως τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, το Ισραήλ είναι πραγματικά ευλογημένο».
Σχετικά, τέλος, με την αινιγματική δήλωσή του για το χτύπημα στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «χτύπησαν» μια περιοχή λιμανιού στη Βενεζουέλα, όπου, όπως ισχυρίστηκε, φορτώνονταν ναρκωτικά σε πλοία.
«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή του λιμανιού όπου φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Χτυπήσαμε όλα τα πλοία και τώρα χτυπήσαμε την περιοχή», είπε, αλλά και πάλι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) December 29, 2025
I’ll say it again and again and again. We’ve never had a friend like President Trump in the White House.
Israel is very blessed. pic.twitter.com/m2yShs57jT
