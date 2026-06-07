Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε νέο πολεμικό πλοίο με την κόρη του πριν από την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε νέο πολεμικό πλοίο με την κόρη του πριν από την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παρακολούθησε θαλάσσιες δοκιμές του αντιτορπιλικού «Kang Kon» και προανήγγειλε επιτάχυνση των σχεδίων για πυρηνικά εξοπλισμένο ναυτικό
Σε νέα επίδειξη στρατιωτικής ισχύος προχώρησε η Βόρεια Κορέα, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε τις θαλάσσιες δοκιμές ενός νέου πολεμικού πλοίου που είχε υποστεί ζημιές κατά την αποτυχημένη καθέλκυσή του πέρυσι, ενώ παράλληλα δεσμεύθηκε να επιταχύνει την ανάπτυξη ενός ναυτικού με πυρηνικές δυνατότητες.
Η δημόσια εμφάνιση αυτή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, ο οποίος συνοδευόταν από την κόρη του, πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Πιονγκγιάνγκ.
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ επισκέφθηκε την Πέμπτη το αντιτορπιλικό «Kang Kon», εκτοπίσματος 5.000 τόνων, κατά τη διάρκεια δοκιμών αξιολόγησης των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων.
Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το καθεστώς, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίζεται συνοδευόμενος από την έφηβη κόρη του, η οποία ονομάζεται Κιμ Τζου E. Η παρουσία της σε ολοένα και περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις αξιωματούχων της Νότιας Κορέας ότι προετοιμάζεται για μελλοντικό ηγετικό ρόλο.
Ο Κιμ δήλωσε ότι οι ναυτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτερα, ώστε να διαδραματίζουν πιο ουσιαστικό ρόλο στην πυρηνική αποτρεπτική στρατηγική της Βόρειας Κορέας και να μπορούν να καταφέρουν «θανατηφόρο πλήγμα στον εχθρό οποιαδήποτε στιγμή, κάτω από το νερό ή στην επιφάνεια της θάλασσας».
Όπως ανέφερε το KCNA, ο εκσυγχρονισμός του ναυτικού αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου πενταετούς αμυντικού σχεδίου που εγκρίθηκε σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος νωρίτερα φέτος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή μεγαλύτερων αντιτορπιλικών κατηγορίας 10.000 τόνων, καθώς και την ανάπτυξη «μυστικών υποβρύχιων όπλων».
Παρά την ένταση που εξακολουθεί να επικρατεί στις σχέσεις της Βόρειας Κορέας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα λόγω του πυρηνικού της προγράμματος, το κρατικό πρακτορείο δεν μετέδωσε συγκεκριμένες δηλώσεις του Κιμ σχετικά με την Ουάσιγκτον ή τη Σεούλ.
Η δημόσια εμφάνιση αυτή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, ο οποίος συνοδευόταν από την κόρη του, πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Πιονγκγιάνγκ.
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ επισκέφθηκε την Πέμπτη το αντιτορπιλικό «Kang Kon», εκτοπίσματος 5.000 τόνων, κατά τη διάρκεια δοκιμών αξιολόγησης των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων.
Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το καθεστώς, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίζεται συνοδευόμενος από την έφηβη κόρη του, η οποία ονομάζεται Κιμ Τζου E. Η παρουσία της σε ολοένα και περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις αξιωματούχων της Νότιας Κορέας ότι προετοιμάζεται για μελλοντικό ηγετικό ρόλο.
North Korea’s Kim Jong Un and daughter Kim Ju Ae oversaw navigation trials of the destroyer Kang Kon on Thursday.— Vitamvivere (@Vitamvivere) June 6, 2026
Kim stressed strengthening naval forces as part of the nuclear deterrent, praising the crew’s performance and the ship’s cruising and high-speed maneuverability.
He… pic.twitter.com/z1i8Nv3pIv
Σχέδια για ισχυρότερο ναυτικό και νέα οπλικά συστήματα
Ο Κιμ δήλωσε ότι οι ναυτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτερα, ώστε να διαδραματίζουν πιο ουσιαστικό ρόλο στην πυρηνική αποτρεπτική στρατηγική της Βόρειας Κορέας και να μπορούν να καταφέρουν «θανατηφόρο πλήγμα στον εχθρό οποιαδήποτε στιγμή, κάτω από το νερό ή στην επιφάνεια της θάλασσας».
Όπως ανέφερε το KCNA, ο εκσυγχρονισμός του ναυτικού αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου πενταετούς αμυντικού σχεδίου που εγκρίθηκε σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος νωρίτερα φέτος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή μεγαλύτερων αντιτορπιλικών κατηγορίας 10.000 τόνων, καθώς και την ανάπτυξη «μυστικών υποβρύχιων όπλων».
Παρά την ένταση που εξακολουθεί να επικρατεί στις σχέσεις της Βόρειας Κορέας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα λόγω του πυρηνικού της προγράμματος, το κρατικό πρακτορείο δεν μετέδωσε συγκεκριμένες δηλώσεις του Κιμ σχετικά με την Ουάσιγκτον ή τη Σεούλ.
Η επίσκεψη Σι και η ενίσχυση των σχέσεων με το Πεκίνο
Η ανακοίνωση για τις δοκιμές του πολεμικού πλοίου δημοσιοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επιβεβαίωση από κινεζικά και βορειοκορεατικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα τη Δευτέρα. Η εξέλιξη θεωρείται ένδειξη της προσπάθειας του Πεκίνου να ενισχύσει τους δεσμούς του με τον πυρηνικά εξοπλισμένο γείτονά του.
Τα τελευταία χρόνια ο Κιμ είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με τη Ρωσία, αποστέλλοντας στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό προς υποστήριξη της Μόσχας στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Η επίσκεψη του Σι ανακοινώθηκε επίσης μία ημέρα μετά την αποκάλυψη από τη Βόρεια Κορέα μιας νέας εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου, την οποία ο στρατός της Νότιας Κορέας εκτίμησε ότι προορίζεται για την παραγωγή καυσίμου πυρηνικών όπλων.
Κατά την επίσκεψή του στην εγκατάσταση, ο Κιμ δεσμεύθηκε να αυξήσει τις πυρηνικές δυνατότητες της χώρας «με εκθετικό ρυθμό», σε μια κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτές, αποσκοπεί στην περαιτέρω εδραίωση της Βόρειας Κορέας ως πυρηνικής δύναμης ενόψει της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου.
Το αντιτορπιλικό «Kang Kon» και οι αμφιβολίες για τις δυνατότητές του
Το «Kang Kon» αποτελεί το δεύτερο από τα δύο αντιτορπιλικά που παρουσίασε η Βόρεια Κορέα πέρυσι, μετά το «Choe Hyon», το οποίο ο Κιμ είχε χαρακτηρίσει σημαντικό βήμα για την επέκταση της επιχειρησιακής εμβέλειας και των δυνατοτήτων προληπτικού πλήγματος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα πλοία έχουν σχεδιαστεί ώστε να φέρουν ευρύ φάσμα οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών. Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί αμφισβητούν την πραγματική αποτελεσματικότητά τους σε συνθήκες επιχειρησιακής δράσης.
Το «Kang Kon» υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια αποτυχημένης τελετής καθέλκυσης τον Μάιο του περασμένου έτους στο βορειοανατολικό λιμάνι Τσονγκτζίν, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Κιμ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «εγκληματικό».
Η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε ότι το πλοίο καθελκύστηκε εκ νέου τον Ιούνιο έπειτα από εργασίες αποκατάστασης, αν και εξωτερικοί αναλυτές εξακολουθούν να αμφισβητούν κατά πόσο είναι πλήρως επιχειρησιακό.
Παράλληλα, ο Κιμ έχει ζητήσει την κατασκευή ακόμη δύο αντιτορπιλικών κατηγορίας 5.000 τόνων, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης των ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας.
Με πληροφορίες από New York Post
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