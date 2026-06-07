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Καθηγήτρια στις ΗΠΑ κατηγορείται για αιμομιξία, έκανε σεξ με αγόρια που είχε υιοθετήσει
Καθηγήτρια στις ΗΠΑ κατηγορείται για αιμομιξία, έκανε σεξ με αγόρια που είχε υιοθετήσει
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Ουάσινγκτον, η αιμομιξία πρώτου βαθμού αποτελεί κακούργημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 χρόνια και πρόστιμο 20.000 δολαρίων
Με την κατηγορία της αιμομιξίας συνελήφθη μια 35χρονη καθηγήτρια στην πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ.
Η Άμπερ Σουέιν συνελήφθη την Τρίτη καθώς κατηγορείται από τις αρχές ότι είχε σεξουαλική επαφή με δύο έφηβα αγόρια που είχε υιοθετήσει.
Η έρευνα για την εκπαιδευτικό που ήταν καθηγήτρια και διευθύντρια στο λύκειο Πεντ Ορέι, ξεκίνησε στις 18 Μαΐου, αφού το Τμήμα Παιδιών, Νέων και Οικογενειών της πολιτείας της Ουάσινγκτον επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη σχετικά με πιθανή σεξουαλική κακοποίηση που αφορούσε δύο έφηβους άνδρες.
Μετά από συνεντεύξεις με τα θύματα αλλά και την καθηγήτρια, οι αρχές αποφάσισαν ότι υπήρχε βάσιμος λόγος για τη σύλληψή της.
Ένα από τα αγόρια παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με την Σουείν πριν το ίδιο να γίνει 18 ετών. Όπως είπε έκαναν σεξ «πολλές φορές», ακόμα και δύο ημέρες πριν από την κατάθεση στους αστυνομικούς.
Η Σουέιν αρχικά αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τους έφηβους αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έκανε σεξ με ένα από τα δύο αγόρια τον Φεβρουάριο, αφού εκείνο είχε κλείσει τα 18, μολονότι αργότερα είπε ότι «μπορεί να έχω μπερδέψει τους χρόνους».
Το δεύτερο αγόρι είπε στους αστυνομικούς ότι άγγιξε την εκπαιδευτικό πολλές φορές και για αρκετά λεπτά ενώ ήταν στο κρεβάτι μαζί τον Μάιο, πριν η 35χρονη να το σταματήσει.
Η Σουέιν οδηγήθηκε στο δικαστήριο όπου αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση 20.000 δολαρίων και αυστηρούς περιοριστικούς όρους που απαγορεύουν την επαφή με άτομα κάτω των 18 ετών, απαιτούν να παραμείνει στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και επιβάλλουν τακτική επικοινωνία με νομικό σύμβουλο.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Ουάσινγκτον, η αιμομιξία πρώτου βαθμού αποτελεί κακούργημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 χρόνια και πρόστιμο 20.000 δολαρίων.
Η Άμπερ Σουέιν συνελήφθη την Τρίτη καθώς κατηγορείται από τις αρχές ότι είχε σεξουαλική επαφή με δύο έφηβα αγόρια που είχε υιοθετήσει.
Η έρευνα για την εκπαιδευτικό που ήταν καθηγήτρια και διευθύντρια στο λύκειο Πεντ Ορέι, ξεκίνησε στις 18 Μαΐου, αφού το Τμήμα Παιδιών, Νέων και Οικογενειών της πολιτείας της Ουάσινγκτον επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη σχετικά με πιθανή σεξουαλική κακοποίηση που αφορούσε δύο έφηβους άνδρες.
ALERT: Teacher ordered to have 0 contact with anyone under 18 after she was accused of incest for s*xually assaulting her adopted teenage sons.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 5, 2026
Amber Swain, 35, was put on immediate leave from Newport School District in Washington after her arrest related to s*xual abuse of two… pic.twitter.com/lKD5fx2AFQ
Μετά από συνεντεύξεις με τα θύματα αλλά και την καθηγήτρια, οι αρχές αποφάσισαν ότι υπήρχε βάσιμος λόγος για τη σύλληψή της.
Ένα από τα αγόρια παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με την Σουείν πριν το ίδιο να γίνει 18 ετών. Όπως είπε έκαναν σεξ «πολλές φορές», ακόμα και δύο ημέρες πριν από την κατάθεση στους αστυνομικούς.
Η Σουέιν αρχικά αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τους έφηβους αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έκανε σεξ με ένα από τα δύο αγόρια τον Φεβρουάριο, αφού εκείνο είχε κλείσει τα 18, μολονότι αργότερα είπε ότι «μπορεί να έχω μπερδέψει τους χρόνους».
Το δεύτερο αγόρι είπε στους αστυνομικούς ότι άγγιξε την εκπαιδευτικό πολλές φορές και για αρκετά λεπτά ενώ ήταν στο κρεβάτι μαζί τον Μάιο, πριν η 35χρονη να το σταματήσει.
Η Σουέιν οδηγήθηκε στο δικαστήριο όπου αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση 20.000 δολαρίων και αυστηρούς περιοριστικούς όρους που απαγορεύουν την επαφή με άτομα κάτω των 18 ετών, απαιτούν να παραμείνει στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και επιβάλλουν τακτική επικοινωνία με νομικό σύμβουλο.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Ουάσινγκτον, η αιμομιξία πρώτου βαθμού αποτελεί κακούργημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 χρόνια και πρόστιμο 20.000 δολαρίων.
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