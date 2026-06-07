Καθηγήτρια στις ΗΠΑ κατηγορείται για αιμομιξία, έκανε σεξ με αγόρια που είχε υιοθετήσει

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Ουάσινγκτον, η αιμομιξία πρώτου βαθμού αποτελεί κακούργημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 χρόνια και πρόστιμο 20.000 δολαρίων