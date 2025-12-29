Φρίκη στην Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τρίαθλου ενώ κολυμπούσε με τον σύζυγό της

Επιχείρηση για τον εντοπισμό της

Remains of missing triathlete found in Santa Cruz after shark spotted with human body in its mouth https://t.co/lS3xdOmjps pic.twitter.com/MHVUPLgJht — New York Post (@nypost) December 29, 2025

Τότε, η ομάδα των κολυμβητών κατευθύνθηκε προς την ακτή, όπου στην καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι η Φοξ δεν ήταν παρούσα.«Ένιωθα απλώς μουδιασμένη. Ήλπιζα ότι ίσως βγήκε από το νερό και μετά αποφάσισε να επιστρέψει με τα πόδια», δήλωσε η συναθλήτριά της, Σάρον Κάρεϊ.Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, και μετά από λίγη ώρα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της αγνοούμενης κολυμβήτριας.Μετά από περίπου 15 ώρες έρευνας στο νερό με σκάφη, ελικόπτερα και δύτες, η επιχείρηση διακόπηκε. Τελικά, το γραφείο του Σερίφη του Μοντερέι μαζί με μια ομάδα εθελοντών συνέχισαν της έρευνες, που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα με τον πλέον τραγικό τρόπο.Ωστόσο, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μοντερέι, μαζί με τις ανεξάρτητες ομάδες έρευνας Bedrock Ocean Exploration και Angel's Recovery Dive Team, συνέχισαν την έρευνα ακόμη και μετά την επίσημη ολοκλήρωσή της.Η Φοξ έχει αγωνιστεί σε δύο αγώνες Ironman και για 20 χρόνια συμμετείχε και σε διάφορους άλλους αγώνες. Φίλοι και συγγενείς την περιέγραψαν ως έναν «απίστευτα χαρούμενο, ζωηρό, αστείο και ευγενικό άνθρωπο», που γνώριζε καλά τους κινδύνους του ανοιχτού ωκεανού. Μάλιστα, λίγο καιρό πριν είχε παρακολουθήσει και σεμινάριο για τους Μεγάλους Λευκούς καρχαρίες, ώστε να μάθει περισσότερα για τον κορυφαίο θηρευτή των θαλασσών.Το 2013, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Facebook που έδειχνε έναν καρχαρία να κολυμπάει δίπλα σε έναν δύτη. Η λεζάντα έγραφε: «Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ζώο στον πλανήτη κι ένας καρχαρίας κολυμπά ήρεμα δίπλα του».