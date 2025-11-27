Τραγωδία στην Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη - Σε κρίσιμη κατάσταση φίλος της

Οι Αρχές έδωσαν τα εύσημα σε έναν πολίτη για την άμεση παρέμβασή του, καθώς έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία πριν φτάσουν οι διασώστες, κάτι που, όπως τόνισαν, πιθανότατα του έσωσε τη ζωή