Δείτε βίντεο: Η στιγμή που καταβόθρα «ρούφηξε» σκάφη σε κανάλι στη Βρετανία
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που καταβόθρα «ρούφηξε» σκάφη σε κανάλι στη Βρετανία

Πάνω από 10 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σκάφη - Κανένας δεν τραυματίστηκε

Πανικό προκάλεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το άνοιγμα μιας καταβόθρας σε κανάλι στη Βρετανία, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν στο βυθό σκάφη και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Το περιστατικό στο Σρόπσαϊρ της Αγγλίας, ανάγκασε πάνω από 10 ανθρώπους να εκκενώσουν τα σκάφη τους υπό επικίνδυνες συνθήκες. Πάντως δεν υπήρξαν τραυματίες.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της υποχώρησης του εδάφους και τις καταστροφές που προκάλεσε:





Αυτόπτης μάρτυρας που ζει σε σκάφος περίπου 20 μέτρα από την καταβόθρα είπε ότι ξύπνησε από δυνατούς θορύβους. Στο βίντεο που τράβηξε φαίνεται μια βάρκα να αναποδογυρίζει και να την καταπίνει το νερό.

Άλλος αυτόπτης είπε ότι άνοιξε την πίσω πόρτα του σκάφους και είδε το νερό να κυλά από κάτω. «Πήδηξα έξω και το πίσω μέρος του σκάφους ανέβηκε δύο μέτρα στον αέρα». Αμέσως έτρεξε για να ξυπνήσει τους επιβάτες σε άλλο σκάφος, ενώ δύο σκάφη παρασύρθηκαν στην τρύπα και άλλο ένα κρεμόταν στην άκρη.

Στην περιοχή κατά μήκος του καναλιού επιβλήθηκε έκτακτη απαγόρευση κυκλοφορίας, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφύγουν το σημείο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:


