Άλμα 4,5% στο πετρέλαιο μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
Άλμα 4,5% στο πετρέλαιο μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
Οι αγορές αντιδρούν με άνοδο του πετρελαίου και ενίσχυση του δολαρίου
UPD:
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, με το Brent να ξεπερνά τα 97 δολάρια το βαρέλι (+4,5%), ανακτώντας μέρος των απωλειών των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων. Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ και τις νέες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της εύθραυστης εκεχειρίας στην περιοχή.
Οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κάθε εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές ζημιές.
Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση παραμένουν στάσιμες.
Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό και να κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποφύγει μια νέα στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να τον παροτρύνει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο διπλωματικής λύσης.
Η παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο διατηρεί αυξημένες τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια, παρά τις προσπάθειες ορισμένων παραγωγών να αυξήσουν την παραγωγή τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο OPEC+ ενέκρινε νέα αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής για τον Ιούλιο κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως, επιδιώκοντας να ενισχύσει την προσφορά στην αγορά. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών.
Οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κάθε εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Πυραυλικές επιθέσεις και φόβοι για νέα κλιμάκωσηΣύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη προχώρησε σε πολλαπλά κύματα εκτόξευσης πυραύλων προς το Ισραήλ, προειδοποιώντας κατά περαιτέρω στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές ζημιές.
Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση παραμένουν στάσιμες.
Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό και να κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποφύγει μια νέα στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να τον παροτρύνει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο διπλωματικής λύσης.
Το Ορμούζ στηρίζει τις τιμές του πετρελαίουΟι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να στηρίζονται από τη μειωμένη προσφορά που προκαλεί η συνεχιζόμενη κρίση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί με σοβαρούς περιορισμούς.
Η παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο διατηρεί αυξημένες τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια, παρά τις προσπάθειες ορισμένων παραγωγών να αυξήσουν την παραγωγή τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο OPEC+ ενέκρινε νέα αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής για τον Ιούλιο κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως, επιδιώκοντας να ενισχύσει την προσφορά στην αγορά. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών.
UPD:
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