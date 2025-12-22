Μεγάλη καθίζηση σε κανάλι στην Αγγλία: Διασώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε βάρκες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Αγγλία Κανάλι Καθίζηση

Μεγάλη καθίζηση σε κανάλι στην Αγγλία: Διασώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε βάρκες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή

Μεγάλη καθίζηση σε κανάλι στην Αγγλία: Διασώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε βάρκες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός σήμανε στο Σρόπσαϊρ της Αγγλίας, μετά τη μεγάλη καθίζηση σε κανάλι της περιοχής, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Από το συμβάν, σκάφη εγκλωβίστηκαν μέσα στο μεγάλο άνοιγμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του BBC, πλοιάρια εγκλωβίστηκαν μετά την καθίζηση, καθώς το νερό στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να έχει αποστραγγιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Παράλληλα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι διασώθηκαν από βάρκες.

Η πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ενώ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:


Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης