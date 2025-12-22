Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Μεγάλη καθίζηση σε κανάλι στην Αγγλία: Διασώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε βάρκες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή
Συναγερμός σήμανε στο Σρόπσαϊρ της Αγγλίας, μετά τη μεγάλη καθίζηση σε κανάλι της περιοχής, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Από το συμβάν, σκάφη εγκλωβίστηκαν μέσα στο μεγάλο άνοιγμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του BBC, πλοιάρια εγκλωβίστηκαν μετά την καθίζηση, καθώς το νερό στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να έχει αποστραγγιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Παράλληλα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι διασώθηκαν από βάρκες.
Η πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ενώ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Scene of the sinkhole. Devastation but thankfully no one has been hurt pic.twitter.com/wH8MGPmU0U— Dominic Robertson (@DRobertson_Star) December 22, 2025
A major incident has been declared following reports of a sinkhole affecting a canal in Shropshire.— BBC Midlands (@bbcmtd) December 22, 2025
Updates: https://t.co/hV5ltABSa2 pic.twitter.com/fNA60g6A9O
