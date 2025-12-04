«Μόνος στο σπίτι»: Πόσο θα κόστιζαν σήμερα τα ψώνια του μικρού Κέβιν στο σούπερ μάρκετ
«Μόνος στο σπίτι»: Πόσο θα κόστιζαν σήμερα τα ψώνια του μικρού Κέβιν στο σούπερ μάρκετ
Η λίστα του μικρού ΜακΚάλιστερ σε σύγκριση με το αρχικό κόστος των 19,83 δολαρίων θα είχε μια αύξηση σχεδόν 300% σήμερα
Η ταινία «Μόνος στο Σπίτι» και ειδικά η πρώτη εξ αυτών προκαλεί ένα αίσθημα νοσταλγίας ακόμα και σε όσους δεν έζησαν την εποχή της. Ωστόσο μεγαλώνοντας ο καθένας βλέπει κάθε φορά την ταινία υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Οι μικρότεροι την παρακολουθούν από το πρίσμα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, ενώ σταδιακά κάποιοι μπαίνουν στη θέση των γονιών, ίσως και στη θέση των εισβολέων ή ακόμα και στου στοργικού γείτονα με το φτυάρι.
Πέρα από τις όμορφες εικόνες που προσφέρει η ταινία ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι καταλήγουν να νοσταλγούν περισσότερο τα... ψώνια για τις γιορτές στις δεκαετίες του '80 και του '90. Μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας είναι αυτή που ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει ο Μακόλεϊ Κάλκιν, παρατημένος πια από την οικογένειά του μπαίνει με αυτοπεποίθηση σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και βγαίνει με ένα καρότσι γεμάτο βασικά είδη για λιγότερο από 20 δολάρια.
Πιο συγκεκριμένα, το 1990, όταν γυρίστηκε η ταινία, το συνολικό ποσό του καροτσιού ήταν μόλις 19,83 δολάρια, χάρη σε ένα κουπόνι έκπτωσης ενός δολαρίου.
Μεταφερόμενοι στο 2025, τα ίδια είδη διατροφής θα κόστιζαν σχεδόν το τριπλάσιο της αρχικής τιμής, λόγω του πληθωρισμού, των δασμών, της αύξησης του κόστους των τροφίμων, των πολιτικών αναταραχών και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πόσο θα κόστιζε σήμερα το περίφημο καρότσι του Κέβιν;
Ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ είχε φτιάξει μια ισορροπημένη λίστα αγορών που περιείχε μισό γαλόνι γάλα, μισό γαλόνι χυμό πορτοκάλι, φραντζόλα ψωμί, κατεψυγμένα mac&cheese, πακέτο φαγητού (TV dinner), υγρό απορρυπαντικό, πλαστική μεμβράνη, πανάκια στεγνωτηρίου, χαρτί υγείας και μια σακούλα με στρατιωτάκια.
Το συνολικό κόστος για αυτά τα προϊόντα το 1990 ήταν μόλις 19,83 δολάρια (μετά την έκπτωση του κουπονιού).
Οι τιμές των τροφίμων δεν είναι καθόλου σταθερές τον τελευταίο καιρό, οπότε δεν υπάρχει καθορισμένο κόστος από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία για τις τιμές και τις τάσεις του πληθωρισμού, το nasdaq.com έκανε μια ενημερωμένη ανάλυση των μέσων τιμών σε σύγκριση με 35 χρόνια πριν.
Η λίστα του Κέβιν σήμερα θα κόστιζε σχεδόν 70 δολάρια ή 66,67 δολάρια για να είμαστε ακριβείς. Σε σύγκριση με το αρχικό κόστος των 19,83$, αυτό είναι σχεδόν μια αύξηση 300%. Αυτό μπορεί να είναι συγκλονιστικό, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί πάνω από 20% μόνο από το 2020, πολλοί άνθρωποι είναι πιθανότατα πολύ εξοικειωμένοι με αυτό το συναίσθημα.
Πέρα από τις όμορφες εικόνες που προσφέρει η ταινία ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι καταλήγουν να νοσταλγούν περισσότερο τα... ψώνια για τις γιορτές στις δεκαετίες του '80 και του '90. Μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας είναι αυτή που ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει ο Μακόλεϊ Κάλκιν, παρατημένος πια από την οικογένειά του μπαίνει με αυτοπεποίθηση σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και βγαίνει με ένα καρότσι γεμάτο βασικά είδη για λιγότερο από 20 δολάρια.
Πιο συγκεκριμένα, το 1990, όταν γυρίστηκε η ταινία, το συνολικό ποσό του καροτσιού ήταν μόλις 19,83 δολάρια, χάρη σε ένα κουπόνι έκπτωσης ενός δολαρίου.
Μεταφερόμενοι στο 2025, τα ίδια είδη διατροφής θα κόστιζαν σχεδόν το τριπλάσιο της αρχικής τιμής, λόγω του πληθωρισμού, των δασμών, της αύξησης του κόστους των τροφίμων, των πολιτικών αναταραχών και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πόσο θα κόστιζε σήμερα το περίφημο καρότσι του Κέβιν;
The craziest part of Home Alone is that Kevin gets all these groceries for $19.83. pic.twitter.com/JKjbKFiejw— Tim Young (@TimRunsHisMouth) November 30, 2023
Ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ είχε φτιάξει μια ισορροπημένη λίστα αγορών που περιείχε μισό γαλόνι γάλα, μισό γαλόνι χυμό πορτοκάλι, φραντζόλα ψωμί, κατεψυγμένα mac&cheese, πακέτο φαγητού (TV dinner), υγρό απορρυπαντικό, πλαστική μεμβράνη, πανάκια στεγνωτηρίου, χαρτί υγείας και μια σακούλα με στρατιωτάκια.
Το συνολικό κόστος για αυτά τα προϊόντα το 1990 ήταν μόλις 19,83 δολάρια (μετά την έκπτωση του κουπονιού).
Οι τιμές των τροφίμων δεν είναι καθόλου σταθερές τον τελευταίο καιρό, οπότε δεν υπάρχει καθορισμένο κόστος από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία για τις τιμές και τις τάσεις του πληθωρισμού, το nasdaq.com έκανε μια ενημερωμένη ανάλυση των μέσων τιμών σε σύγκριση με 35 χρόνια πριν.
Πόσο θα κόστιζαν τα ψώνια του «Μόνος στο Σπίτι» το 2025
- Μισό γαλόνι γάλα 1,34 δολάρια - 4,85 δολάρια
- Μισό γαλόνι χυμός πορτοκάλι 2,00 δολάρια - 4,50 δολάρια
- Ψωμί 0,70 δολάρια - 3,49 δολάρια
- Κατεψυγμένα μακαρόνια με τυρί 1,00 δολάρια - 3,69 δολάρια
- Πακέτο γεύματος 1,50 δολάρια - 4,99δολάρια
- Απορρυπαντικό 4,99 δολάρια - 13,49 δολάρια
- Μεμβράνη 1,50 δολάρια - 4,49 δολάρια
- Πανάκια στεγνωτηρίου 2,00 δολάρια - 8,79 δολάρια
- Χαρτί υγείας 2,00 δολάρια - 8,39 δολάρια
- Στρατιωτάκια 2,00 δολάρια - 9,99 δολάρια
Η λίστα του Κέβιν σήμερα θα κόστιζε σχεδόν 70 δολάρια ή 66,67 δολάρια για να είμαστε ακριβείς. Σε σύγκριση με το αρχικό κόστος των 19,83$, αυτό είναι σχεδόν μια αύξηση 300%. Αυτό μπορεί να είναι συγκλονιστικό, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί πάνω από 20% μόνο από το 2020, πολλοί άνθρωποι είναι πιθανότατα πολύ εξοικειωμένοι με αυτό το συναίσθημα.
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα