Η Ιθάκη του Τσίπρα: Νέο κόμμα, παρουσία του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και μηνύματα σε Φάμελλο, Χαρίτση και πρώην συντρόφους που έστειλε στον εξώστη

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

«Θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά όχι ρεζερβέ για την πρώτη θέση»





Ο Γιάννης Δραγασάκης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης στην πρώτη σειρά του εξώστη Από νωρίς στο Παλλάς δεν έπεφτε καρφίτσα. Ήδη από τις 17:00 το απόγευμα, πολύς κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να ανοίξουν νωρίτερα τις πόρτες. Οι ενδιαφερόμενοι ήταν περισσότεροι από τις 1.486 θέσεις του θεάτρου, με τους ταξιθέτες να εξηγούν ευγενικά αλλά ενίοτε και εις μάτην ότι δεν υπήρχε τίποτα ελεύθερο. Στους εξωτερικούς χώρους, όπου παρέμεινε μια μερίδα θεατών, εκφράστηκε προς στιγμήν δυσαρέσκεια, καθώς δεν υπήρχαν οθόνες που θα επέτρεπαν την μετάδοση της ομιλίας.

Αρκετά σχολιάστηκε η παραίνεση του κ. Τσίπρα για αυτοοργάνωση, αλλά και η φράση του πως στα νέα του πολιτικά βήματα θα υπάρχουν «προσκλήσεις για όλους, αλλά όχι ρεζερβέ».

Η φράση ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως, λόγω της ταξιθεσίας. Στον πρώτο εξώστη και όχι στην πλατεία οδηγήθηκαν ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης, μαζί με πολλούς από τους 19 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – έλειπε, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Πολάκης - και τους 8 της Νέας Αριστεράς που έδωσαν το «παρών». Στον ίδιο εξώστη οδηγήθηκαν και αρκετοί πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ - χωρίς τους ΑΝΕΛ - καθώς και πρώην βουλευτές και στελέχη.



Οι πρώην σύντροφοι του Τσίπρα τον άκουσαν να απαξιώνει την σημερινή αντιπολίτευση λέγοντας: «Όσο οι σημερινοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης δείχνουν να μην μοιράζονται την ίδια αγωνία για μια εναλλακτική προοπτική για τη χώρα. Όσο θα επιμένουν σε λογικές που αφορούν το μικρόκοσμό τους και όχι την κοινωνία τόσο θα εδραιώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει. Γι’ αυτό, εξάλλου, και παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας».

Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης στα θεωρεία, εμφανώς προβληματισμένοι για το μέλλον των κομμάτων τους

Από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρόντες: Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Ψυχογιός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Χρήστος Γιαννούλης, Καλλιόπη Βέττα, Κατερίνα Νοτοπούλου, Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Καραμέρος, Διονύσης Καλαματιανός, Νίκος Παππάς, Γιώργος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Πόπη Τσαπανίδου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Από τη Νέα Αριστερά το παρών έδωσαν οι: Έφη Αχτσιόγλου, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου, Νάσος Ηλιόπουλος, Φερχάτ Οζγκιούρ. Από τους ανεξάρτητους στην εκδήλωση βρέθηκαν οι Ευάγγελος Αποστολάκης, Γιάννης Σαρακιώτης και Αθηνά Λινού.

Κόμμα από τη βάση

Κλείσιμο

Στόχος ο άλλος πόλος