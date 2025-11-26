Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δηλώνει θετικός σε ένα νέο σίκουελ του «Μόνος στο Σπίτι»: Δεν είμαι εντελώς αλλεργικός στην ιδέα
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δηλώνει θετικός σε ένα νέο σίκουελ του «Μόνος στο Σπίτι»: Δεν είμαι εντελώς αλλεργικός στην ιδέα
Ο 45χρονος ηθοποιός παρουσίασε μάλιστα την ιδέα που έχει για μια ακόμα ταινία με τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ
Θετικός σε ένα νέο σίκουελ του «Μόνος στο Σπίτι» δήλωσε ο Μακόλεϊ Κάλκιν. Ο 45χρονος ηθοποιός που ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωση «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» διευκρίνισε ότι «δεν θα ήταν εντελώς αλλεργικός» στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «Θα έπρεπε να είναι ακριβώς το σωστό».
Ο Κάλκιν εξομολογήθηκε μάλιστα πως έχει ήδη μια ιδέα για μια ακόμη ταινία του πετυχημένου κινηματογραφικού franchise, που θα ήθελε να υλοποιηθεί με τον ίδιο να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
«Κάπως είχα αυτή την ιδέα», είπε ο ηθοποιός. «Είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος. Μεγαλώνω ένα παιδί και όλα αυτά. Δουλεύω πάρα πολύ και δεν του δίνω στην πραγματικότητα την προσοχή που χρειάζεται και το παιδί αρχίζει να τα παίρνει μαζί μου και μετά κλειδώνομαι απ’ έξω. Ο γιος του Κέβιν δεν με αφήνει να μπω… και εκείνος είναι που στήνει τις παγίδες για μένα», ανέφερε παρουσιάζοντας την ιδέα του.
Με την πρόταση του Μακόλεϊ Κάλκιν θα αντικαθιστούνταν οι δύο ληστές από τον ίδιο τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ, καθώς εκείνος «πολεμά» με τον γιο του για να ξαναμπεί στο σπίτι τους την περίοδο των εορτών. «Το σπίτι είναι κάπως ένα μεταφορικό σχήμα για τη σχέση μας. Ο Κέβιν πρέπει να καταφέρει να τον αφήσει να ξαναμπεί στην καρδιά του γιου του, κάτι τέτοιο.. Δεν είμαι εντελώς αλλεργικός στην ιδέα, αρκεί να είναι το σωστό πράγμα», κατέληξε.
Η σειρά ταινιών «Μόνος στο Σπίτι» έκανε τον Μακόλεϊ Κάλκιν έναν από τους πιο δημοφιλείς παιδικούς σταρ του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990, όταν η πρώτη ταινία έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία με 476 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, γεγονός που την κατέστησε τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία του 1990. Ο Κάλκιν επέστρεψε για το σίκουελ του 1992, «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη».
Ο σκηνοθέτης των ταινιών, Κρις Κολόμπους, βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα τον περασμένο Αύγουστο, όταν δήλωσε στο Entertainment Tonight ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να γυριστεί νέα ταινία «Μόνος στο Σπίτι».
«Πιστεύω ότι το “Μόνος στο Σπίτι” υπάρχει πραγματικά ως – όχι ακριβώς ως ενθύμιο μιας εποχής, αλλά ως μια πολύ ξεχωριστή στιγμή, και δεν μπορείς στην ουσία να την ξαναζωντανέψεις», είχε πει. «Νομίζω ότι είναι λάθος να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε και να αναπαράγουμε κάτι που κάναμε πριν από 35 χρόνια. Πιστεύω ότι πρέπει να το αφήσουμε όπως είναι», είχε προσθέσει.
Macaulay Culkin is open to making a new #HomeAlone sequel and says "I kind of had this idea."— Variety (@Variety) November 25, 2025
“I’m either a widower or a divorcee. I’m raising a kid and all that stuff. I’m working really hard and I’m not really paying enough attention and the kid is kind of getting miffed at me… pic.twitter.com/GeC4YzAhIJ
