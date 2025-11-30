Το μέλλον του πολέμου «παίζεται» στη Φλόριντα: Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματεύονται το σχέδιο ειρήνης που θα πάει στον Πούτιν, πιέζει ο Τραμπ για συμφωνία
Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντούν την ουκρανική αντιπροσωπεία - Εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας τα «αγκάθια» - Θα πάρουμε όλα τα εδάφη που διεκδικούμε είτε ειρηνικά είτε με τη βία, έχει διαμηνύσει ο Πούτιν
Σε εξέλιξη βρίσκεται, εδώ και λίγη ώρα, η κρίσιμη συνάντηση στη Φλόριντα (στο ιδιωτικό γκολφ κλαμπ Shell Bay του επιχειρηματία και απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ) ανάμεσα σε υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους και την ουκρανική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στις ΗΠΑ, προκειμένου να διαμορφωθούν οι τελικές διατυπώσεις στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία.
Σχεδόν αμέσως μετά, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου θ' αναχωρήσουν για τη Μόσχα, όπου αναμένεται να παρουσιάσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το αναθεωρημένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios, η Ουάσινγκτον και το Κίεβο εργάζονται για να οριστικοποιήσουν τις «κατανοήσεις» γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει αναθεωρηθεί εκτενώς, ώστε να είναι πιο αποδεκτό από την ουκρανική πλευρά.
Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να παρουσιάσουν το έγγραφο στον Πούτιν μεθαύριο, Τρίτη.
Αρχικά, ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και βασικός διαπραγματευτής, Αντρέι Γέρμακ, επρόκειτο να ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Ωστόσο, παραιτήθηκε την Παρασκευή, στη σκιά του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς που ταλανίζει την ουκρανική κυβέρνηση και φτάνει μέχρι την «αυλή» του Ζελένσκι. Ο Γέρμακ, μάλιστα, που θεωρείται επί χρόνια ο δεύτερος πιο ισχυρός άνθρωπος στην Ουκρανία, έγραψε σήμερα σε συνεργάτες του ότι «πηγαίνει στο μέτωπο», στην ανατολική Ουκρανία.
Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται πλέον ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ρουστέμ Ουμέροφ. Στην αποστολή μετέχουν επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκίι Κισλίτσια, η πρέσβης στις ΗΠΑ Όλχα Στεφανίσινα, ο αρχηγός στρατιωτικού γραφείου, στρατηγός Αντρέι Χνάτοφ και στελέχη των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η αμερικανική ομάδα απαρτίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.
Ρούμπιο: Οι συνομιλίες έχουν στόχο να «ανοίξουν τον δρόμο» σε μια κυρίαρχη Ουκρανία
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να "ανοίξουν τον δρόμο" σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.
"Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.
Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή "να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας".
Αγκάθια το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας
Κατά τις συνομιλίες στη Γενεύη την προηγούμενη Κυριακή, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για όλα τα ζητήματα, πλην δύο: τα εδαφικά θέματα και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να κλείσει τα τελευταία κενά σήμερα, Κυριακή, προσθέτοντας: «Οι Ουκρανοί γνωρίζουν τι περιμένουμε από αυτούς».
HAPPENING NOW!! Rubio, hosting Ukrainian delegation in Miami, outlines conditions for a lasting settlement, emphasizing Ukrainian sovereignty, while Kyiv's top negotiator Umarov applauds the continued U.S. support 👇 pic.twitter.com/hi4DOalE85— Alex Raufoglu (@ralakbar) November 30, 2025
Πριν από την παραίτησή του, ο Γέρμακ είχε δηλώσει στο Axios ότι εδαφικές παραχωρήσεις μπορούν να συζητηθούν μόνο σε επίπεδο προέδρων. Ο Τραμπ, όμως, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συναντήσει τον Ζελένσκι και τον Πούτιν μόνο όταν οι δύο πλευρές θα βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
Χθες, ο Ζελένσκι υπογράμμισε: «Ο διάλογος που βασίζεται στα σημεία της Γενεύης θα συνεχιστεί. Η διπλωματία παραμένει ενεργή. Η αμερικανική πλευρά δείχνει εποικοδομητική στάση και τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να εξειδικευτούν τα βήματα που θα καθορίσουν πώς θα φτάσουμε σε έναν αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου. Η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει τις αναγκαίες κατευθύνσεις και αναμένω από τα παιδιά να εργαστούν με βάση τις ξεκάθαρες ουκρανικές προτεραιότητες».
Η αμερικανική πλευρά ελπίζει ότι η παρουσίαση ενός συνόλου αμερικανο-ουκρανικών κατανοήσεων θα βοηθήσει στις συνομιλίες με τον Πούτιν. Όμως, όσο οι Ουκρανοί εξασφαλίζουν τροποποιήσεις στο αρχικό αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, τόσο το Κρεμλίνο εκφράζει αμφιβολίες για το αν μπορεί να αποδεχθεί τους όρους του.
Ο Πούτιν μάλιστα έσπευσε να στείλει μήνυμα την περασμένη Πέμπτη, τονίζοντας ότι η Ρωσία θα κατακτήσει «όλα τα εδάφη που διεκδικεί, είτε ειρηνικά είτε με τη βία». Σχολίασε μάλιστα ότι το Κίεβο φαίνεται έτοιμο να πολεμήσει «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό» και, ως εκ τούτου, το ίδιο θα πράξει, αν χρειαστεί, και η Ρωσία...
