Το μέλλον του πολέμου «παίζεται» στη Φλόριντα: Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματεύονται το σχέδιο ειρήνης που θα πάει στον Πούτιν, πιέζει ο Τραμπ για συμφωνία

Πριν από την παραίτησή του, ο Γέρμακ είχε δηλώσει στο Axios ότι εδαφικές παραχωρήσεις μπορούν να συζητηθούν μόνο σε επίπεδο προέδρων. Ο Τραμπ, όμως, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συναντήσει τον Ζελένσκι και τον Πούτιν μόνο όταν οι δύο πλευρές θα βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.Χθες, ο Ζελένσκι υπογράμμισε: «Ο διάλογος που βασίζεται στα σημεία της Γενεύης θα συνεχιστεί. Η διπλωματία παραμένει ενεργή. Η αμερικανική πλευρά δείχνει εποικοδομητική στάση και τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να εξειδικευτούν τα βήματα που θα καθορίσουν πώς θα φτάσουμε σε έναν αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου. Η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει τις αναγκαίες κατευθύνσεις και αναμένω από τα παιδιά να εργαστούν με βάση τις ξεκάθαρες ουκρανικές προτεραιότητες».Η αμερικανική πλευρά ελπίζει ότι η παρουσίαση ενός συνόλου αμερικανο-ουκρανικών κατανοήσεων θα βοηθήσει στις συνομιλίες με τον Πούτιν. Όμως, όσο οι Ουκρανοί εξασφαλίζουν τροποποιήσεις στο αρχικό αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, τόσο το Κρεμλίνο εκφράζει αμφιβολίες για το αν μπορεί να αποδεχθεί τους όρους του.Ο Πούτιν μάλιστα έσπευσε να στείλει μήνυμα την περασμένη Πέμπτη, τονίζοντας ότι η Ρωσία θα κατακτήσει «όλα τα εδάφη που διεκδικεί, είτε ειρηνικά είτε με τη βία». Σχολίασε μάλιστα ότι το Κίεβο φαίνεται έτοιμο να πολεμήσει «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό» και, ως εκ τούτου, το ίδιο θα πράξει, αν χρειαστεί, και η Ρωσία...