Το απόγευμα η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ: Η αισιοδοξία των ΗΠΑ και η ανησυχία Ζελένσκι και Ευρωπαίων
Το απόγευμα η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ: Η αισιοδοξία των ΗΠΑ και η ανησυχία Ζελένσκι και Ευρωπαίων
Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ ικανοποιεί υπερβολικά τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας
Συνεχίζεται ο διπλωματικός πυρετός για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντάται σήμερα το απόγευμα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η συνάντησή θα πραγματοποιηθεί «το δεύτερο μισό της ημέρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνούμενος να αναφερθεί στις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας και λέγοντας ότι η διπλωματία του μεγαφώνου δεν είναι χρήσιμη.
Το ταξίδι του Γουίτκοφ έρχεται μετά τις συνομιλίες στις οποίες προήδρευσε στη Φλόριντα με την αντιπροσωπεία της Ουκρανίας.
Οι ΗΠΑ εμφανίζονται αισιόδοξες για τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, να δηλώνει στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα: «Νομίζω ότι η κυβέρνηση αισθάνεται πολύ αισιόδοξη».
Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ ικανοποιεί υπερβολικά τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας. Χαρακτηριστική του κλίματος η δήλωση της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, ότι φοβάται πως οι συνομιλίες Πούτιν-Γουίτκοφ θα ασκήσουν πίεση στην Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις.
Μαζί με τον Γουίτκοφ στη Ρωσία ταξίδεψε και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με το Κρεμλίνο, πάντως, να μην διευκρινίζει αν θα είναι παρών στη συνάντηση με τον Πούτιν.
Από την πλευρά του ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι διεμήνυσε, χθες Δευτέρα, ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την εισβολή της. «Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η ίδια η Ρωσία δεν θα αντιληφθεί τίποτα που θα μπορούσε να θεωρήσει ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πραγματοποίησε επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες με αρκετούς ηγέτες μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καθώς προσπαθούσε να συγκεντρώσει την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων. «Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν» έγραψε στο Χ.
White House Press Secretary Karoline Leavitt says the Trump administration is “very optimistic” about ending the war in Ukraine.#Ukraine pic.twitter.com/N8nQHUt337— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 1, 2025
France’s support holds special significance for Ukraine, and I am grateful to President @EmmanuelMacron and his team for their attention to our people and their willingness to help.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025
Our engagement today was substantive and important – above all, focused on the steps that bring a… pic.twitter.com/aL3mcUokAO
