Τι είπαν Τραμπ και Μαδούρο στο τηλεφώνημά τους: Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ και τα τρία σημεία διαφωνίας
Τι είπαν Τραμπ και Μαδούρο στο τηλεφώνημά τους: Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ και τα τρία σημεία διαφωνίας
Το τηλεφώνημα ήταν χωρίς αποτέλεσμα καθώς κατέστη σαφές ότι οι θέσεις των δύο πλευρών είχαν πολύ μεγάλη απόσταση
Λεπτομέρειες για το τηλεφώνημα που είχαν τις προηγουμένες ημέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έδωσε η αμερικανική εφημερίδα Miami Herald.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα το μήνυμα Τραμπ στον Μαδούρο ήταν: Μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και τους πιο κοντινούς σου, αλλά πρέπει να φύγεις από τη χώρα τώρα.
Ωστόσο το τηλεφώνημα ήταν χωρίς αποτέλεσμα καθώς κατέστη σαφές ότι οι θέσεις των δύο πλευρών είχαν πολύ μεγάλη απόσταση.
Η Ουάσιγκτον εμφανίστηκε να απαίτησε από τον Μαδούρο και τους συνεργάτες του να εγκαταλείψουν αμέσως τη Βενεζουέλα, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, ενώ από το Καράκας πρότειναν να παραδώσουν τον πολιτικό έλεγχο στην αντιπολίτευση, διατηρώντας όμως τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, το μήνυμα των ΗΠΑ προς τον Μαδούρο ήταν σαφές: θα του εγγυηθούν ασφαλή διέλευση για τον ίδιο, τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες και τον γιο του μόνο αν συμφωνήσει να παραιτηθεί αμέσως.
Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Μαδούρο —τη μεγαλύτερη αμοιβή που έχει προσφερθεί ποτέ για έναν εν ενεργεία αρχηγό κράτους— και 25 εκατομμύρια δολάρια για τον ισχυρό άνδρα του κυβερνώντος κόμματος, Ντιόσνταδο Καμπέλο.
Άλλη πηγή είπε ότι τηλεφώνημα που θεωρήθηκε ως μια τελευταία προσπάθεια αποφυγής άμεσης σύγκρουσης, δεν είχε αποτέλεσμα για τρεις λόγους:
- Πρώτον, ο Μαδούρο ζήτησε παγκόσμια αμνηστία για όλα τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει αυτός και η ομάδα του, και αυτό απορρίφθηκε»,
- Δεύτερον, ζήτησαν να διατηρήσουν τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων όπως συνέβη στη Νικαράγουα το 1991 με τη Βιολέτα Σαμόρο. Σε αντάλλαγμα, θα επέτρεπαν ελεύθερες εκλογές
- Η Ουάσιγκτον επέμενε να παραιτηθεί αμέσως ο Μαδούρο, αλλά το Καράκας αρνήθηκε.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα το μήνυμα Τραμπ στον Μαδούρο ήταν: Μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και τους πιο κοντινούς σου, αλλά πρέπει να φύγεις από τη χώρα τώρα.
Ωστόσο το τηλεφώνημα ήταν χωρίς αποτέλεσμα καθώς κατέστη σαφές ότι οι θέσεις των δύο πλευρών είχαν πολύ μεγάλη απόσταση.
Η Ουάσιγκτον εμφανίστηκε να απαίτησε από τον Μαδούρο και τους συνεργάτες του να εγκαταλείψουν αμέσως τη Βενεζουέλα, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, ενώ από το Καράκας πρότειναν να παραδώσουν τον πολιτικό έλεγχο στην αντιπολίτευση, διατηρώντας όμως τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, το μήνυμα των ΗΠΑ προς τον Μαδούρο ήταν σαφές: θα του εγγυηθούν ασφαλή διέλευση για τον ίδιο, τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες και τον γιο του μόνο αν συμφωνήσει να παραιτηθεί αμέσως.
Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Μαδούρο —τη μεγαλύτερη αμοιβή που έχει προσφερθεί ποτέ για έναν εν ενεργεία αρχηγό κράτους— και 25 εκατομμύρια δολάρια για τον ισχυρό άνδρα του κυβερνώντος κόμματος, Ντιόσνταδο Καμπέλο.
Άλλη πηγή είπε ότι τηλεφώνημα που θεωρήθηκε ως μια τελευταία προσπάθεια αποφυγής άμεσης σύγκρουσης, δεν είχε αποτέλεσμα για τρεις λόγους:
- Πρώτον, ο Μαδούρο ζήτησε παγκόσμια αμνηστία για όλα τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει αυτός και η ομάδα του, και αυτό απορρίφθηκε»,
- Δεύτερον, ζήτησαν να διατηρήσουν τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων όπως συνέβη στη Νικαράγουα το 1991 με τη Βιολέτα Σαμόρο. Σε αντάλλαγμα, θα επέτρεπαν ελεύθερες εκλογές
- Η Ουάσιγκτον επέμενε να παραιτηθεί αμέσως ο Μαδούρο, αλλά το Καράκας αρνήθηκε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Μαδούρο επανεμφανίζεται δημόσια, καταγγέλλει «επίθεση» των ΗΠΑ και ζητά στήριξη από τον ΟΠΕΚ
Παρέμεινε στην κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ μετά το επικό διπλό στη Λιβαδειά - Σε απόσταση βολής η ΑΕΚ 3-2 τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο - Δείτε τα γκολ
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ο Μαδούρο επανεμφανίζεται δημόσια, καταγγέλλει «επίθεση» των ΗΠΑ και ζητά στήριξη από τον ΟΠΕΚ
Παρέμεινε στην κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ μετά το επικό διπλό στη Λιβαδειά - Σε απόσταση βολής η ΑΕΚ 3-2 τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο - Δείτε τα γκολ
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα