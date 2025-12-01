Ο Μαδούρο επανεμφανίζεται δημόσια, καταγγέλλει «επίθεση» των ΗΠΑ και ζητά στήριξη από τον ΟΠΕΚ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Μαδούρο

Κλιμακούμενη πίεση και διεθνείς αντιδράσεις

Η πολιτική κατάσταση στο Καράκας

Η αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροδρίγκες διάβασε σχετική επιστολή του Μαδούρο, στην οποία αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ «επιδιώκουν να αρπάξουν τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας με χρήση στρατιωτικής βίας».Η ένταση επιτάθηκε περαιτέρω όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνδιάλεξης. Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι συζητήθηκε ακόμη και ενδεχόμενη συνάντηση στις ΗΠΑ.Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προσέφερε στον Μαδούρο «ευκαιρία να φύγει» σε χώρα της επιλογής του, όπως η Ρωσία. Η κυβέρνηση του Καράκας δεν σχολίασε τη συνομιλία, ενώ ο Χόρχε Ροντρίγκες, επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης, είπε ότι η σχετική συζήτηση «δεν ήταν ο σκοπός» της συνέντευξης Τύπου.Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «πολύ σύντομα» επιχειρήσεις κατά δικτύων διακίνησης ναρκωτικών «εντός της Βενεζουέλας», προκαλώντας αντιδράσεις τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικάνων. Παράλληλα, έξι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς τη χώρα, ενώ το ρωσικό πρακτορείο Pegas Touristik ανακοίνωσε ότι σταματά τα δρομολόγια προς το νησί Μαργαρίτα.Μετά την προειδοποίηση Τραμπ για τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, το Καράκας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ανέστειλαν μονομερώς τις πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών. Ο Μαδούρο έδωσε εντολή να ενεργοποιηθεί «ειδικό σχέδιο» για τη συνέχιση των επαναπατρισμών, παρά τη μείωση των διαθέσιμων πτήσεων.Ο Νικολάς Μαδούρο, στην εξουσία από το 2013 και πολιτικός κληρονόμος του Ούγο Τσάβες, επανεξελέγη το 2024 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν έντονα και συνοδεύτηκαν από αιματηρές ταραχές. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη φέτος με Νόμπελ Ειρήνης, κατηγορεί την κυβέρνηση για εκλογική απάτη και υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο θα αποχωρήσει «με ή χωρίς διαπραγμάτευση».Το πολιτικό κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι οικογένειες θυμάτων των αμερικανικών επιχειρήσεων στην Καραϊβική έγιναν δεκτές στο κοινοβούλιο, ενώ η κυβέρνηση προχωρά στη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.