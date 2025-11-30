Παρέμεινε στην κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ μετά το επικό διπλό στη Λιβαδειά - Σε απόσταση βολής η ΑΕΚ 3-2 τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο - Δείτε τα γκολ
Παρέμεινε στην κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ μετά το επικό διπλό στη Λιβαδειά - Σε απόσταση βολής η ΑΕΚ 3-2 τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο - Δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 στο Αγρίνιο με γκολ του Ελ Κααμπί αλλά νιώθει την ανάσα των Δικεφάλων - Ο ΠΑΟΚ των 10 παικτών νίκησε 3-2 εκτός έδρας τον Λεβαδειακό με buzzer beater του Γιακουμάκη και η ΑΕΚ επικράτησε με το ίδιο σκορ του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο
Στην πιο δραματική (απ' όσες έχουμε δει μέχρι σήμερα) εξελίχθηκε η 12η αγωνιστική της Super League 1 που δεν άλλαξε δεδομένα ως προς την τετράδα της κορυφής, αλλά εκτός συγκλονιστικού απροόπτου έβγαλε οριστικά νοκ άουτ από τη μάχη του τίτλου τον Παναθηναϊκό που είναι πλέον στο -13 από τον Ολυμπιακό.
Οι ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σκούρα στο Αγρίνιο, ο Τζολάκης τους κράτησε όρθιους πριν ο (ποιος άλλος;) Ελ Κααμπί πέτυχε το γκολ στο 70'.
Στο -2 ο ΠΑΟΚ που έκανε απίθανη ανατροπή στη Λιβαδειά επικρατώντας με 3-2 του Λεβαδειακού. Στο -3 η ΑΕΚ που είδε το 0-2 με το οποίο προηγήθηκε στο ημίχρονο στην έδρα του Παναθηναϊκού να γίνεται 2-2 στο 90' (ενώ ο ΠΑΟ έπαιζε από το 64' με 10 παίκτες) πριν ο Γιόβιτς της χαρίσει τη νίκη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (που έκαναν δώρο οι Ντραγκόφσκι, Πάλμερ Μπράουν).
Ο Λεβαδειακός αν και έχασε είναι 4ος.
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3
Η ΑΕΚ που μετρούσε 9 σερί ήττες σε ντέρμπι, απέδρασε από τη Λεωφόρο χάρις στο χατ τρικ του Λούκα Γιόβιτς, σ' ένα τρελό ματς απίθανες εναλλαγές συναισθημάτων και ένα φινάλε ακατάλληλο για καρδιακούς.
Η Ένωση ξεκίνησε καλύτερη το ματς και στο 16' πήρε προβάδισμα στο σκορ με κεφαλιά του Γιόβιτς μετά από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ. Ο ΠΑΟ είχε την ευκαιρία να επιστρέψει όταν ο Τετέ κέρδισε πέναλτι, όμως ο Στρακόσα νίκησε τον Σφιντέρσκι και σα να μην έφτανε αυτό στο 45' ο Τουμπά ανέτρεψε τον Γιόβιτς με τον Σέρβο να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 0-2.
Ο ΠΑΟ που είχε να ανέβει ένα βουνό, στο 64' από το λάθος του Πάλμερ Μπράουν έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο Τουμπά ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς και είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά επτά λεπτά αργότερα το ματς πήρε φωτιά. Ο Τετέ έπιασε την κεφαλιά που έμοιαζε ακίνδυνη, ο Στρακόσα γλίστρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του για το 2-1! Αφού ο Τσέριν έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 76' για το 2-2, στο 85' ο Μαρίν άφησε κι αυτός την ΑΕΚ με 10 παίκτες για να φτάσουμε στο 90'
Ο Τζούρισιτς που ήρθε από τον πάγκο με συρτό σουτ ισοφάρισε σε 2-2 βάζοντας φωτιά στη Λεωφόρο, η οποία έσβησε αμέσως μετά τη σέντρα! Από μια βαθιά μπαλιά, Πάλμερ Μπράουν και Ντραγκόφσκι δεν συνεννοήθηκαν σωστά κι ο Κοϊτά μπήκε ανάμεσα τους με τον Πολωνό τερματοφύλακα να τον ανατρέπει και ο Γιόβιτς ευστοχώντας και πάλι από την άσπρη βούλα χάρισε στην ΑΕΚ την απίθανη νίκη!
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3
Σ' ένα από τα καλύτερα ματς της χρονιάς ο ΠΑΟΚ έκανε κατάθεση ψυχής και έφυγε από τη Βοιωτία μ' ένα απίστευτο τρίποντο κόντρα στον Λεβαδειακό που έδειξε και πάλι πόσο σπουδαία ομάδα είναι.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 10' με τον Κωστή, έδειχναν να έχουν μπλοκάρει τον ΠΑΟΚ που βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 45' με τον Οζντόεφ μετά από εκτέλεση κόρνερ.
Οι ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σκούρα στο Αγρίνιο, ο Τζολάκης τους κράτησε όρθιους πριν ο (ποιος άλλος;) Ελ Κααμπί πέτυχε το γκολ στο 70'.
Στο -2 ο ΠΑΟΚ που έκανε απίθανη ανατροπή στη Λιβαδειά επικρατώντας με 3-2 του Λεβαδειακού. Στο -3 η ΑΕΚ που είδε το 0-2 με το οποίο προηγήθηκε στο ημίχρονο στην έδρα του Παναθηναϊκού να γίνεται 2-2 στο 90' (ενώ ο ΠΑΟ έπαιζε από το 64' με 10 παίκτες) πριν ο Γιόβιτς της χαρίσει τη νίκη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (που έκαναν δώρο οι Ντραγκόφσκι, Πάλμερ Μπράουν).
Ο Λεβαδειακός αν και έχασε είναι 4ος.
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3
Η ΑΕΚ που μετρούσε 9 σερί ήττες σε ντέρμπι, απέδρασε από τη Λεωφόρο χάρις στο χατ τρικ του Λούκα Γιόβιτς, σ' ένα τρελό ματς απίθανες εναλλαγές συναισθημάτων και ένα φινάλε ακατάλληλο για καρδιακούς.
Η Ένωση ξεκίνησε καλύτερη το ματς και στο 16' πήρε προβάδισμα στο σκορ με κεφαλιά του Γιόβιτς μετά από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ. Ο ΠΑΟ είχε την ευκαιρία να επιστρέψει όταν ο Τετέ κέρδισε πέναλτι, όμως ο Στρακόσα νίκησε τον Σφιντέρσκι και σα να μην έφτανε αυτό στο 45' ο Τουμπά ανέτρεψε τον Γιόβιτς με τον Σέρβο να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 0-2.
Ο ΠΑΟ που είχε να ανέβει ένα βουνό, στο 64' από το λάθος του Πάλμερ Μπράουν έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο Τουμπά ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς και είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά επτά λεπτά αργότερα το ματς πήρε φωτιά. Ο Τετέ έπιασε την κεφαλιά που έμοιαζε ακίνδυνη, ο Στρακόσα γλίστρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του για το 2-1! Αφού ο Τσέριν έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 76' για το 2-2, στο 85' ο Μαρίν άφησε κι αυτός την ΑΕΚ με 10 παίκτες για να φτάσουμε στο 90'
Ο Τζούρισιτς που ήρθε από τον πάγκο με συρτό σουτ ισοφάρισε σε 2-2 βάζοντας φωτιά στη Λεωφόρο, η οποία έσβησε αμέσως μετά τη σέντρα! Από μια βαθιά μπαλιά, Πάλμερ Μπράουν και Ντραγκόφσκι δεν συνεννοήθηκαν σωστά κι ο Κοϊτά μπήκε ανάμεσα τους με τον Πολωνό τερματοφύλακα να τον ανατρέπει και ο Γιόβιτς ευστοχώντας και πάλι από την άσπρη βούλα χάρισε στην ΑΕΚ την απίθανη νίκη!
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3
Σ' ένα από τα καλύτερα ματς της χρονιάς ο ΠΑΟΚ έκανε κατάθεση ψυχής και έφυγε από τη Βοιωτία μ' ένα απίστευτο τρίποντο κόντρα στον Λεβαδειακό που έδειξε και πάλι πόσο σπουδαία ομάδα είναι.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 10' με τον Κωστή, έδειχναν να έχουν μπλοκάρει τον ΠΑΟΚ που βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 45' με τον Οζντόεφ μετά από εκτέλεση κόρνερ.
Στο 50' οι παίκτες του Παπαδόπουλου έκρυψαν τη μπάλα και με τέσσερις πάσες βγήκαν στην κόντρα με τον Παλάσιος να βρίσκει τον Βέρμπιτς για το 2-1, αλλά στο 55' και πάλι ο Οζντόεφ μετά από εκτέλεση κόρνερ ισοφάρισε.
Για το επόμενο δεκάλεπτο ο αγώνας έγινε εντελώς ροκ με τον Όζμπολτ να χάνει απίστευτη ευκαιρία στο 60', καθώς τον νίκησε ο Παβλένκα και τον ΠΑΟΚ στο 77' να μένει με 10 παίκτες μετά την κόκκινη στον Μεϊτέ (πάτησε τον Κωστή).
Αν και με 10, οι ασπρόμαυροι βρήκαν το χρυσό γκολ στο 90' όταν ο Τάισον έκλεψε έξω από την περιοχή τους με τον 38χρονο να κάνει μυθικό σπριντ πριν δώσει την ασίστ στον Γιακουμάκη που νίκησε τον Λοντίγκιν για το τελικό 2-3.
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1
Λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο κουρασμένος Ολυμπιακός αναμενόταν, και είχε, δύσκολο έργο απέναντι στον ανεβασμένο Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε ευκαιρίες και για τον Ολυμπιακό το πιο σοβαρό ήταν ο τραυματισμός του Πάνου Ρέτσου στο φινάλε του και η αναγκαστική του αλλαγή.
Παρότι ο Ολυμπιακός έπαιζε με κεντρικό δίδυμο στο 2ο τους Καλογερόπουλο, Μάντσα ο Παναιτωλικός δεν βρήκε δίχτυα. Στο 49' η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε μεγάλη ευκαιρία.
Από μπαλιά του Σμυρλή η μπάλα κατέληξε αναπάντεχα στον αφύλαχτο Άλεξιτς που σούταρε αλλά ο Τζολάκης με σπουδαία απόκρουση κράτησε το μηδέν.
Τελικά στο 70' ο Ελ Κααμπί έδωσε τη λύση στους πρωταθλητές. Ο Γιαζίτζι εκτέλεσε κόρνερ η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Μαροκινός με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα.
Ο Παναιτωλικός πίεσε για τον βαθμό αλλά δεν τα κατάφερε με τους δύο προπονητής να συμφωνούν ότι η ομάδα του Αγρινίου άξιζε κάτι παραπάνω βάσει της εικόνας της.
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 0-1
Με τον Κετού να σκοράρει για 2ο σερί παιχνίδι ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε από το Περιστέρι κερδίζοντας 1-0 τον Ατρόμητο ο οποίος χάνει συνεχώς... έδαφος παρά και την αλλαγή προπονητή.
Η ομάδα της Τρίπολης ήταν καλύτερη σε όλο το παιχνίδι και κέρδισε χάρις σε γκολ του Κετού στο 17' μετά από πάσα του Μακέντα.
Στο 43' ο Τσαντίλας που ανανέωσε πριν από λίγες ημέρες με τον Ατρόμητο πήρε το πέναλτι από τον Γιαμπλόνσκι αλλά ο Οζέγκοβιτς που ανέλαβε να το εκτελέσει είδε τον Παπαδόπουλο να το αποκρούσει στο 45+1'!
Ο Αστέρας ήταν καλύτερος και στο 2ο μέρος αλλά δεν ευτύχησε να πετύχει και 2ο γκολ.
Άρης - ΑΕΛ 2-1
Μετά από 7 αγώνες ο Άρης επέστρεψε στις νίκες χωρίς να ικανοποιήσει ξανά με την απόδοσή του και μάλιστα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο Άρης ήταν καλύτερος στο 1ο μέρος και προηγήθηκε με τον Λορέν Μορόν στο 27'. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του 2ου μέρους ο Γκαράτε δέχτηκε κόκκινη κάρτα (2η κίτρινη) και άφησε την ΑΕΛ Novibet με 10.
Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ όμως είχε πολύ κακή παρουσία και μάλιστα ισοφαρίστηκε με πέναλτι (το κέρδισε ο Τούπτα) του Πασά στο 90+7'. Εκεί όμως ο Άρης ξύπνησε και ο Ντούντου, που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς, βρήκε δίχτυα στο 90+9'
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0
Αν και έπαιζε με σημαντικές απουσίες η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε απέναντι της τον ουραγό του πρωταθλήματος Πανσερραϊκό και του έριξε τρία γκολ.
Στο 14' ο Λαρουσί άνοιξε το σκορ και στο 26' ο Αντονίσε είχε δοκάρι! Στο 45+2' ο Πανσερραϊκός έμεινε και με 10 παίκτες μετά από την αποβολή του Λιάσου. Ο Αντονίσε έστειλε για 2η φορά τη μπάλα στο δοκάρι στο 51' και στο 74' ο Πόμπο έγραψε το 2-0!
Ο Λαρουσί πέτυχε και 2ο γκολ στο 85' με την Κηφισιά να τελειώνει το ματς στο 3-0 αλλά και με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρουκουνάκη στο 90+6.
ΟΦΗ - Βόλος 0-1
Μεγάλο διπλό για τον Βόλο στην Κρήτη. Η ομάδα της Μαγνησίας επέστρεψε στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό ενώ για τον ΟΦΗ πήρε... στράφι το διπλό στο Πανθεσσαλικό.
Ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδια αλλά με την πάροδο του χρόνου ο Βόλος κυριάρχησε. Ο Τζόκα είχε δοκάρι στο 30' και με την έναρξη του 2ου μέρους (49') ο Λάμπρου σκόραρε για το 0-1.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πάλεψε να επανέλθει μετά το 70' αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει ούτε το βαθμό της ισοπαλίας.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (12η)
Σάββατο 29/11
ΟΦΗ-Βόλος 0-1
Άρης-ΑΕΛ 2-1
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0
Κυριακή 30/11
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 0-1
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (Σε 12 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 31
2. ΠΑΟΚ 29
3. ΑΕΚ 28
4. Λεβαδειακός 21
5. Βόλος 21
6. Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 15
9. Παναιτωλικός 12
10. Αστέρας Τρίπολης 11
11. Ατρόμητος 9
12. ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ 7
14. Πανσερραϊκός 5
*ΟΦΗ και Παναθηναϊκός έχουν 11 αγώνες.
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
17:00 Ολυμπιακός -ΟΦΗ
20:30 Βόλος-Κηφισιά
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
17:00 Αστέρας Τρίπολης -Λεβαδειακός
17:30 ΑΕΛ-Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ - Άρης
21:00 ΑΕΚ -Ατρόμητος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
Ειδήσεις σήμερα:
Ολόκληρη η δημοσκόπηση MARC για το ΘΕΜΑ - Γιατί ανέβηκε η ΝΔ, τι λένε για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά , για τις ενεργειακές συμφωνίες και για τα ΕΛΤΑ
Επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία: Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο - Δείτε βίντεο
Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα