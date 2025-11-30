Παρέμεινε στην κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ μετά το επικό διπλό στη Λιβαδειά - Σε απόσταση βολής η ΑΕΚ 3-2 τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο - Δείτε τα γκολ



Από μπαλιά του Σμυρλή η μπάλα κατέληξε αναπάντεχα στον αφύλαχτο Άλεξιτς που σούταρε αλλά ο Τζολάκης με σπουδαία απόκρουση κράτησε το μηδέν.





Μετά από 7 αγώνες ο Άρης επέστρεψε στις νίκες χωρίς να ικανοποιήσει ξανά με την απόδοσή του και μάλιστα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Άρης ήταν καλύτερος στο 1ο μέρος και προηγήθηκε με τον Λορέν Μορόν στο 27'. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του 2ου μέρους ο Γκαράτε δέχτηκε κόκκινη κάρτα (2η κίτρινη) και άφησε την ΑΕΛ Novibet με 10.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ όμως είχε πολύ κακή παρουσία και μάλιστα ισοφαρίστηκε με πέναλτι (το κέρδισε ο Τούπτα) του Πασά στο 90+7'. Εκεί όμως ο Άρης ξύπνησε και ο Ντούντου, που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς, βρήκε δίχτυα στο 90+9'

Αν και έπαιζε με σημαντικές απουσίες η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε απέναντι της τον ουραγό του πρωταθλήματος Πανσερραϊκό και του έριξε τρία γκολ.

Στο 14' ο Λαρουσί άνοιξε το σκορ και στο 26' ο Αντονίσε είχε δοκάρι! Στο 45+2' ο Πανσερραϊκός έμεινε και με 10 παίκτες μετά από την αποβολή του Λιάσου. Ο Αντονίσε έστειλε για 2η φορά τη μπάλα στο δοκάρι στο 51' και στο 74' ο Πόμπο έγραψε το 2-0!

Ο Λαρουσί πέτυχε και 2ο γκολ στο 85' με την Κηφισιά να τελειώνει το ματς στο 3-0 αλλά και με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρουκουνάκη στο 90+6.

Μεγάλο διπλό για τον Βόλο στην Κρήτη. Η ομάδα της Μαγνησίας επέστρεψε στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό ενώ για τον ΟΦΗ πήρε... στράφι το διπλό στο Πανθεσσαλικό.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδια αλλά με την πάροδο του χρόνου ο Βόλος κυριάρχησε. Ο Τζόκα είχε δοκάρι στο 30' και με την έναρξη του 2ου μέρους (49') ο Λάμπρου σκόραρε για το 0-1.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πάλεψε να επανέλθει μετά το 70' αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει ούτε το βαθμό της ισοπαλίας.

ΟΦΗ-Βόλος 0-1

Άρης-ΑΕΛ 2-1

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0



Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 0-1

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3

1. Ολυμπιακός 31

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4. Λεβαδειακός 21

5. Βόλος 21

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας Τρίπολης 11

11. Ατρόμητος 9

12. ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ 7

14. Πανσερραϊκός 5