Τραμπ για Βενεζουέλα και Ονδούρα: Τηλεφώνημα με Μαδούρο και πρόθεση χάριτος σε Ερνάντες

Ο Τραμπ είχε ήδη γνωστοποιήσει την Παρασκευή την πρόθεσή του να δώσει «πλήρη και ολική χάρη» στον Ερνάντες, ο οποίος καταδικάστηκε πέρσι σε 45 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων για αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών.Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον πρώην Πρόεδρο της Ονδούρας ότι συνεργάστηκε με καρτέλ ναρκωτικών που μετέφεραν πάνω από 400 τόνους κοκαΐνης μέσω της χώρας προς τις ΗΠΑ, λαμβάνοντας εκατομμύρια δολάρια σε δωροδοκίες για να ενισχύσει την πολιτική του πορεία.Η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη εκστρατεία κατά της διακίνησης ναρκωτικών που δηλώνει ότι υλοποιεί η κυβέρνηση Τραμπ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της οποίας οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του ως μέλη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης και ενέτειναν τις πιέσεις για την απομάκρυνσή του από την εξουσία.Η δίωξη του Ερνάντες, σύμφωνα με αναλυτές, αντικατοπτρίζει τις αντίστοιχες κατηγορίες που έχει απευθύνει η Ουάσινγκτον κατά του Μαδούρο.