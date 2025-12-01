Τραμπ για Βενεζουέλα και Ονδούρα: Τηλεφώνημα με Μαδούρο και πρόθεση χάριτος σε Ερνάντες
Τραμπ για Βενεζουέλα και Ονδούρα: Τηλεφώνημα με Μαδούρο και πρόθεση χάριτος σε Ερνάντες

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και  κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για «στημένη υπόθεση» κατά του Χουάν Ορλάντο Ερνάντες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας, όταν ρωτήθηκε σήμερα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Όπως είπε: «Δεν θέλω να το σχολιάσω· η απάντηση είναι ναι. Δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μία τηλεφωνική συνομιλία».



Δημοσιεύματα των New York Times και Wall Street Journal είχαν ήδη αναφέρει ότι η επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η διαδικτυακή του προειδοποίηση πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται κλειστός, δεν σημαίνει ότι επίκειται αεροπορική επίθεση, σημειώνοντας: «Μην βγάζετε συμπεράσματα». Όπως εξήγησε, διατύπωσε την προειδοποίηση επειδή «θεωρούμε τη Βενεζουέλα όχι και τόσο φιλική χώρα».



Τραμπ: Η καταδίκη του πρώην προέδρου της Ονδούρας ήταν «στημένη» από την κυβέρνηση Μπάιντεν


Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «του ζητήθηκε από την Ονδούρα» να χορηγήσει χάρη στον πρώην Πρόεδρο της χώρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη του ήταν «στημένη υπόθεση της κυβέρνησης Μπάιντεν».

Ανέφερε: «Αν κάποιος πουλάει ναρκωτικά σε μια χώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι συλλαμβάνεις τον πρόεδρο και τον βάζεις στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του. Είπαν ότι ήταν στημένο από τον Μπάιντεν».



Ο Τραμπ είχε ήδη γνωστοποιήσει την Παρασκευή την πρόθεσή του να δώσει «πλήρη και ολική χάρη» στον Ερνάντες, ο οποίος καταδικάστηκε πέρσι σε 45 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων για αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον πρώην Πρόεδρο της Ονδούρας ότι συνεργάστηκε με καρτέλ ναρκωτικών που μετέφεραν πάνω από 400 τόνους κοκαΐνης μέσω της χώρας προς τις ΗΠΑ, λαμβάνοντας εκατομμύρια δολάρια σε δωροδοκίες για να ενισχύσει την πολιτική του πορεία.

Η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη εκστρατεία κατά της διακίνησης ναρκωτικών που δηλώνει ότι υλοποιεί η κυβέρνηση Τραμπ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της οποίας οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του ως μέλη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης και ενέτειναν τις πιέσεις για την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Η δίωξη του Ερνάντες, σύμφωνα με αναλυτές, αντικατοπτρίζει τις αντίστοιχες κατηγορίες που έχει απευθύνει η Ουάσινγκτον κατά του Μαδούρο.




