Τραμπ για Βενεζουέλα και Ονδούρα: Τηλεφώνημα με Μαδούρο και πρόθεση χάριτος σε Ερνάντες
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για «στημένη υπόθεση» κατά του Χουάν Ορλάντο Ερνάντες
Όπως είπε: «Δεν θέλω να το σχολιάσω· η απάντηση είναι ναι. Δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μία τηλεφωνική συνομιλία».
Reporter: The NYT reported that you had a phone call with Maduro. Did you?— Acyn (@Acyn) November 30, 2025
Trump: I don’t want to comment on it. The answer is yes. pic.twitter.com/OXVJR7QgHd
Δημοσιεύματα των New York Times και Wall Street Journal είχαν ήδη αναφέρει ότι η επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα.
Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η διαδικτυακή του προειδοποίηση πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται κλειστός, δεν σημαίνει ότι επίκειται αεροπορική επίθεση, σημειώνοντας: «Μην βγάζετε συμπεράσματα». Όπως εξήγησε, διατύπωσε την προειδοποίηση επειδή «θεωρούμε τη Βενεζουέλα όχι και τόσο φιλική χώρα».
Reporter: Can you tell us why the airspace over Venezuela should be considered closed?— Acyn (@Acyn) November 30, 2025
Trump: Because we consider Venezuela not to be a very friendly country
Reporter: Does your warning mean that an air strike is imminent or should we not read it that way?
Trump: Don’t read… pic.twitter.com/JtuHQtdFaH
Τραμπ: Η καταδίκη του πρώην προέδρου της Ονδούρας ήταν «στημένη» από την κυβέρνηση Μπάιντεν
Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «του ζητήθηκε από την Ονδούρα» να χορηγήσει χάρη στον πρώην Πρόεδρο της χώρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη του ήταν «στημένη υπόθεση της κυβέρνησης Μπάιντεν».
Ανέφερε: «Αν κάποιος πουλάει ναρκωτικά σε μια χώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι συλλαμβάνεις τον πρόεδρο και τον βάζεις στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του. Είπαν ότι ήταν στημένο από τον Μπάιντεν».
Q: Can you explain why you would pardon a notorious drug trafficker?— Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) November 30, 2025
Trump: I don’t know who you are talking about.
He doesn’t know who he’s pardoning?
pic.twitter.com/J0n4KUl1Wu
Ο Τραμπ είχε ήδη γνωστοποιήσει την Παρασκευή την πρόθεσή του να δώσει «πλήρη και ολική χάρη» στον Ερνάντες, ο οποίος καταδικάστηκε πέρσι σε 45 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων για αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών.
Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον πρώην Πρόεδρο της Ονδούρας ότι συνεργάστηκε με καρτέλ ναρκωτικών που μετέφεραν πάνω από 400 τόνους κοκαΐνης μέσω της χώρας προς τις ΗΠΑ, λαμβάνοντας εκατομμύρια δολάρια σε δωροδοκίες για να ενισχύσει την πολιτική του πορεία.
Η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη εκστρατεία κατά της διακίνησης ναρκωτικών που δηλώνει ότι υλοποιεί η κυβέρνηση Τραμπ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της οποίας οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του ως μέλη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης και ενέτειναν τις πιέσεις για την απομάκρυνσή του από την εξουσία.
Η δίωξη του Ερνάντες, σύμφωνα με αναλυτές, αντικατοπτρίζει τις αντίστοιχες κατηγορίες που έχει απευθύνει η Ουάσινγκτον κατά του Μαδούρο.
