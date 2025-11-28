Το παρελθόν στις ερωτικές ταινίες κόστισε τον τίτλο της δυνατότερης γυναίκας στην Αμερικανίδα που... ξέχασε να πει ότι γεννήθηκε άνδρας
Η Τζέιμι Μπούκερ φέρεται να ήταν υποψήφια για τα Trans Erotica Awards Show το 2020 και το 2022
Το παρελθόν της Τζέιμι Μπούκερ φαίνεται ότι ήταν αυτό που της κόστισε τον τίτλο της πιο δυνατής γυναίκας στον κόσμο για το 2025 καθώς όπως αποκαλύφθηκε η 28χρονη, η οποία... ξέχασε να πει ότι είχε γεννηθεί άνδρας, πρωταγωνιστούσε σε ερωτικές ταινίες ως τρανς.
Σε μια από τις φωτογραφίες που αποκαλύφθηκαν, η Τόμσον δείχνει αυτό που οι κριτικοί περιέγραψαν ως «βιολογικό αρσενικό» κρατώντας το στήθος της και βγάζοντας τη γλώσσα της, ενώ φοράει έντονο κόκκινο κραγιόν.
Τα πορνογραφικά βίντεο της Μπούκερ είχαν επισημανθεί στην Internet Adult Film Database, όπου εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο «Jammie Jay» και αναφερόταν ως «τρανσέξουαλ γυναίκα».
Η ίδια, μάλιστα, φέρεται να ήταν υποψήφια για τα Trans Erotica Awards Show το 2020 και το 2022.
Μετά τις αποκαλύψεις αυτές ο τίτλος που της είχε δοθεί αρχικά, δόθηκε στην Βρετανίδα αρσιβαρίστρια Άντρεα Τόμσον.
«Οι φωτογραφίες προέρχονταν από έναν ιστότοπο ψυχαγωγίας για ενήλικες — ας το θέσουμε έτσι. Πολύ ξεκάθαρες φωτογραφίες και βίντεο αυτής της γυναίκας, τα οποία προφανώς έθεσαν υπό αμφισβήτηση το φύλο της», δήλωσε η Τόμσον στη Daily Mail για το παρελθόν της Αμερικανίδας αντιπάλου της
Από την πλευρά της η Μπούκερ είχε δημοσιεύσει τη Δευτέρα ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον διαγωνισμό. Ευχαρίστησε την Official Strongman Games «που με δέχτηκε» και σημείωσε για τις συναθλήτριές της: «Είστε όλες τρελά δυνατές γυναίκες και ήταν τιμή μου να μοιραστώ τη σκηνή μαζί σας, να σας ενθαρρύνω και να με ενθαρρύνετε».
«Πραγματικά δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα και δεν το λέω αυτό για να καυχηθώ ή να φανώ υπερήφανη. Όταν εγγράφηκα σε αυτόν τον διαγωνισμό, δεν περίμενα να κερδίσω – ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Προφανώς όλοι συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό με την επιθυμία να κερδίσουν, αλλά δεν πίστευα ότι αυτός θα ήταν ο διαγωνισμός για μένα και το γεγονός ότι είναι, με αφήνει πραγματικά άφωνη. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω πού θα αγωνιστώ στη συνέχεια... Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Είναι εξωπραγματικό».
«Ήταν τιμή μου»
