Χάος στον τελικό για τη δυνατότερη γυναίκα του κόσμου - Κατηγορούν τη νικήτρια πως είναι βιολογικά άντρας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες



«Ήταν τιμή μου»

Ο Χούπερ μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο στο YouTube στο οποίο κατακρίνει το αποτέλεσμα, αφού παρακολούθησε τον διαγωνισμό στο Τέξας από κοντά. «Την πρώτη φορά που είδα την Τζέιμι είπα “αυτή η γυναίκα φαίνεται διαφορετική”. Ήταν πιθανώς 7-10 εκατοστά ψηλότερη και πιθανώς 36 κιλά βαρύτερη από την πιο κοντινή ανταγωνίστριά της. Να είσαι ό,τι και αν θέλεις, αλλά υπάρχει μια στιγμή που πρέπει να πάρεις θέση υπέρ των γυναικείων αθλημάτων».Από την πλευρά της η Μπούκερ είχε δημοσιεύσει τη Δευτέρα ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον διαγωνισμό. Ευχαρίστησε την Official Strongman Games «που με δέχτηκε» και σημείωσε για τις συναθλήτριές της: «Είστε όλες τρελά δυνατές γυναίκες και ήταν τιμή μου να μοιραστώ τη σκηνή μαζί σας, να σας ενθαρρύνω και να με ενθαρρύνετε».«Πραγματικά δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα και δεν το λέω αυτό για να καυχηθώ ή να φανώ υπερήφανη. Όταν εγγράφηκα σε αυτόν τον διαγωνισμό, δεν περίμενα να κερδίσω – ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Προφανώς όλοι συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό με την επιθυμία να κερδίσουν, αλλά δεν πίστευα ότι αυτός θα ήταν ο διαγωνισμός για μένα και το γεγονός ότι είναι, με αφήνει πραγματικά άφωνη. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω πού θα αγωνιστώ στη συνέχεια... Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Είναι εξωπραγματικό».