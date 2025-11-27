Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Έφτασε ο πάπας Λέων στην Άγκυρα
Πρόκειται για τον πρώτο σταθμό στο πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του
Ο Λέων ΙΔ' έφθασε σήμερα στην Τουρκία για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο, γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνει στο παπικό αεροπλάνο.
Ο Αμερικανός πάπας έφθασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα. Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.
