Ο Πάπας Λέων ευλόγησε ένα... μεγάλο παγάκι για να απαντήσει στον Τραμπ που είπε ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη

«Κύριε της Ζωής, ευλόγησε αυτό το νερό, ας ξυπνήσει τις καρδιές μας, ας καθαρίσει την αδιαφορία μας, ας απαλύνει τον πόνο μας και ας ανανεώσει την ελπίδα μας» ήταν η ευχή του Πάπα