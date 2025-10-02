Ο Πάπας Λέων ευλόγησε ένα... μεγάλο παγάκι για να απαντήσει στον Τραμπ που είπε ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
«Κύριε της Ζωής, ευλόγησε αυτό το νερό, ας ξυπνήσει τις καρδιές μας, ας καθαρίσει την αδιαφορία μας, ας απαλύνει τον πόνο μας και ας ανανεώσει την ελπίδα μας» ήταν η ευχή του Πάπα
Σε μια παράδοξη κίνηση προχώρησε ο Πάπας Λέων ΙΔ προκειμένου να απαντήσει - εμμέσως- στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα υποστήριξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την «απάτη της κλιματικής αλλαγής».
Με αφορμή εκδήλωση με τίτλο «Raising Hope» για τη συμπλήρωση 10 ετών από την εγκύκλιο Laudato Si (Ευλογημένος να είσαι) του προκατόχου του Πάπα Φραγκίσκου για το περιβάλλον, ο Ποντίφικας ευλόγησε ένα... μεγάλο παγάκι!
«Κύριε της Ζωής, ευλόγησε αυτό το νερό, ας ξυπνήσει τις καρδιές μας, ας καθαρίσει την αδιαφορία μας, ας απαλύνει τον πόνο μας και ας ανανεώσει την ελπίδα μας, διαμέσου του Χριστού, Κυρίου μας. Αμήν» ήταν η ευχή του Πάπα.
«Θα απαιτήσουμε από τους ηγέτες να δράσουν με θάρρος και χωρίς καθυστερήσεις. Θα συμμετάσχετε μαζί μας;» είπε ακόμα ο Πάπας Λεών επικρίνοντας σφόδρα τους σκεπτικιστές που «γελοιοποιούν όσους μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη»
Ο Ποντίφικας κάλεσε τους περίπου 1.000 εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων να ασκήσουν πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν αυστηρότερα πρότυπα για τον μετριασμό των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί.
Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα η επικείμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα «να ακούσει την κραυγή της Γης και την κραυγή των φτωχών».
Wednesday afternoon, Pope Leo XIV addressed participants in the Raising Hope Conference in Castel Gandolfo, organised by the Laudato Si’ Movement, commemorating the 10th anniversary of Pope Francis’ encyclical of the same name.— EWTN Vatican (@EWTNVatican) October 1, 2025
A block of ice stood on a pedestal representing the… pic.twitter.com/ceQ2lGdx1B
The Blessing of the Waters by Pope Leo XIV, at today’s ‘Raising Hope for Climate Justice’ International Conference at Castel Gandolfo. pic.twitter.com/QL5T5TOCvg— Catholic Sat (@CatholicSat) October 1, 2025
