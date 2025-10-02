ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Πάπας Λέων ευλόγησε ένα... μεγάλο παγάκι για να απαντήσει στον Τραμπ που είπε ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη

«Κύριε της Ζωής, ευλόγησε αυτό το νερό, ας ξυπνήσει τις καρδιές μας, ας καθαρίσει την αδιαφορία μας, ας απαλύνει τον πόνο μας και ας ανανεώσει την ελπίδα μας» ήταν η ευχή του Πάπα

Μάριος Καλογερόπουλος
Σε μια παράδοξη κίνηση προχώρησε ο Πάπας Λέων ΙΔ προκειμένου να απαντήσει - εμμέσως- στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα υποστήριξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την «απάτη της κλιματικής αλλαγής».

Με αφορμή εκδήλωση με τίτλο «Raising Hope» για τη συμπλήρωση 10 ετών από την εγκύκλιο Laudato Si (Ευλογημένος να είσαι) του προκατόχου του Πάπα Φραγκίσκου για το περιβάλλον, ο Ποντίφικας ευλόγησε ένα... μεγάλο παγάκι!

«Κύριε της Ζωής, ευλόγησε αυτό το νερό, ας ξυπνήσει τις καρδιές μας, ας καθαρίσει την αδιαφορία μας, ας απαλύνει τον πόνο μας και ας ανανεώσει την ελπίδα μας, διαμέσου του Χριστού, Κυρίου μας. Αμήν» ήταν η ευχή του Πάπα.



«Θα απαιτήσουμε από τους ηγέτες να δράσουν με θάρρος και χωρίς καθυστερήσεις. Θα συμμετάσχετε μαζί μας;» είπε ακόμα ο Πάπας Λεών επικρίνοντας σφόδρα τους σκεπτικιστές που «γελοιοποιούν όσους μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη»



Ο Ποντίφικας κάλεσε τους περίπου 1.000 εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων να ασκήσουν πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν αυστηρότερα πρότυπα για τον μετριασμό των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί.

Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα η επικείμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα «να ακούσει την κραυγή της Γης και την κραυγή των φτωχών».

Μάριος Καλογερόπουλος
