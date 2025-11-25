Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Ο Πάπας Λέων για συνάντηση με Βαρθολομαίο: Εξαιρετική ευκαιρία να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών
Το πρώτο του αποστολικό ταξίδι στο εξωτερικό, σε Τουρκία και Λίβανο θα πραγματοποιήσει ο ποντίφικας
Δύο ημέρες πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Τουρκία και τον Λίβανο, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους στην εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο απάντησε σε ερώτηση του ΑΠΕ - ΜΠΕ για τη σημασία του πρώτου αυτού αποστολικού ταξιδιού στο εξωτερικό.
"Αυτό το ταξίδι πραγματοποιείται κυρίως για να εορταστούν τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας και του χριστιανικού "Πιστεύω" όπως και να τιμήσουμε τη μορφή του Ιησού Χριστού. Πριν από λίγες ημέρες, η Καθολική Εκκλησία δημοσίευσε αποστολική επιστολή, η οποία μιλά ακριβώς για τη σημασία της ενότητας των Χριστιανών, που μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο. Χρειάζεται η χριστιανική μας μαρτυρία. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έχουμε ήδη συναντηθεί και άλλες φορές και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών", δήλωσε ο ποντίφικας.
