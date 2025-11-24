Και επισήμως «επικεφαλής τρομοκρατικής οργάνωσης» για τις ΗΠΑ ο Μαδούρο - Κόβονται οι εορταστικές άδειες των Αμερικανών στρατιωτών που δρουν στην Καραϊβική

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική

Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, η αμερικανική παρουσία στη Λατινική Αμερική χτίζει ένα σταθερό μοτίβο ισχύος - ελέγχου, ανατροπών, «ειρηνευτικών» αποστολών και μυστικών επιχειρήσεων.Ξεκινά με τον πόλεμο ΗΠΑ-Μεξικού και συνεχίζεται με τις επιχειρήσεις στην Καραϊβική και την Κεντρική Αμερική, την εποχή που οι πεζοναύτες έμπαιναν σχεδόν κατά βούληση σε Αϊτή, Νικαράγουα, Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία και Παναμά, για να «σταθεροποιήσουν» κυβερνήσεις και να διασφαλίσουν αμερικανικές εταιρείες. Στον Ψυχρό Πόλεμο η σκυτάλη περνά στη CIA - ανατροπή Άρμπενς στη Γουατεμάλα, στήριξη δικτατοριών στη Χιλή και την Αργεντινή, χρηματοδότηση των Κόντρας στη Νικαράγουα, αποτυχημένος Κόλπος των Χοίρων στην Κούβα, επιχειρήσεις στα παρασκήνια που καθόρισαν ολόκληρες δεκαετίες.Μετά τον Ρέιγκαν, οι ΗΠΑ στρέφονται πιο ανοιχτά σε στρατιωτική ισχύ: εισβολή στη Γρενάδα, ανατροπή Νοριέγα στον Παναμά, συνεργασία με τις κολομβιανές δυνάμεις στο «Πλάνο Κολομβία» και, αργότερα, μόνιμη επιτήρηση από το Southcom σε όλη την περιοχή.Σήμερα,: ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων κατά καρτέλ, συλλογή πληροφοριών από τη CIA, κυρώσεις και στρατηγική πίεση στη Βενεζουέλα. Η γεωγραφία αλλάζει λίγο - η μεθοδολογία σχεδόν καθόλου. Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την Λατινική Αμερική ως ζώνη άμεσης επιρροής, εφαρμόζοντας έναν συνδυασμό στρατιωτικής παρουσίας, μυστικών επιχειρήσεων και πολιτικής μηχανικής που επαναλαμβάνεται από γενιά σε γενιά.