Και επισήμως «επικεφαλής τρομοκρατικής οργάνωσης» για τις ΗΠΑ ο Μαδούρο - Κόβονται οι εορταστικές άδειες των Αμερικανών στρατιωτών που δρουν στην Καραϊβική
Και επισήμως «επικεφαλής τρομοκρατικής οργάνωσης» για τις ΗΠΑ ο Μαδούρο - Κόβονται οι εορταστικές άδειες των Αμερικανών στρατιωτών που δρουν στην Καραϊβική
Η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» τρομοκρατική οργάνωση το Cartel de los Soles, κατονομάζει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ως αρχηγό της και κόβει τις άδειες των στρατιωτών εν όψει πιθανής επιχείρησης
Από τον περασμένο Ιούλιο το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε χαρακτηρίσει το Cartel de los Soles «παγκόσμιο τρομοκράτη». Στις 16 Νοεμβρίου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε στο επόμενο βήμα: θεσμική αναγνώριση του καρτέλ ως Ξένης Τρομοκρατικής Οργάνωσης, με επίσημη ενεργοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας πριν από μερικές ώρες.
Η Ουάσιγκτον κατονομάζει πλέον επίσημα τον Νικολάς Μαδούρο ως επικεφαλής ενός τρομοκρατικού δικτύου με διεθνείς διακλαδώσεις.
Πολιτικά, η μετάβαση είναι καθοριστική. Από τον «διεφθαρμένο αυταρχικό ηγέτη» στο «καθεστώς του τρομοκράτη». Νομικά ο Λευκός Οίκος άνοιξε στις ειδικές επιχειρήσεις που επιτρέπουν ακόμη και χρήση στρατιωτικής ισχύος κατά «τρομοκρατικών υποδομών».
Επισήμως, η Επιχείρηση Southern Spear στοχεύει τα καρτέλ ναρκωτικών. Στην πράξη, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από είκοσι πλωτές βάσεις που χαρακτηρίζουν «ναρκο-στόχους», με δεκάδες νεκρούς. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλά πλέον ανοιχτά για «νέες επιλογές» απέναντι στο καθεστώς Μαδούρο.
Στο παρασκήνιο κυκλοφορεί ακόμη μια πιο σκοτεινή εκδοχή: αν υπάρχει εξουσιοδότηση για στοχευμένη εξόντωση του Μαδούρο. Χωρίς επίσημη επιβεβαίωση, αλλά με τη δημόσια ρητορική της Ουάσιγκτον να αλλάζει τόσο δραματικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι η κόκκινη γραμμή για χτυπήματα σε χερσαίους στόχους δεν είναι πλέον μακριά.
Ο στρατηγός Νταν Κέιν βρίσκεται ήδη στην περιοχή, με την ανακοίνωση να αναφέρει πως είναι στο σημείο για γιορτάσει με το στρατιωτικό προσωπικό. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο των σχεδίων για το πλήγμα σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς στόχους.
Η αμερικανική FAA εξέδωσε το πλέον σαφές προειδοποιητικό NOTAM για τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο: μία μετά την άλλη, οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις τους προς Καράκας. Αυτό λειτουργεί ως de facto εναέριος αποκλεισμός μιας χώρας που ήδη βρίσκεται σε πολιτική και οικονομική ασφυξία.
Η Ουάσιγκτον έχει χτίσει ένα τριπλό πλαίσιο -νομικό, στρατιωτικό και αεροπορικό- που επιτρέπει πλέον στοχευμένη χρήση βίας κατά του καθεστώτος Μαδούρο. Το σενάριο γενικευμένης εισβολής παραμένει μακρινό. Το σενάριο όμως ενός «χειρουργικού» πλήγματος σε λιμάνια, αεροδρόμια ή εγκαταστάσεις που η Ουάσιγκτον συνδέει με το Cartel de los Soles μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.
Η περίοδος των γιορτών, με παγωμένες άδειες και πλήρη αμερικανική ανάπτυξη στην Καραϊβική, λειτουργεί ως παράθυρο ευκαιρίας. Το ερώτημα δεν είναι πια αν οι ΗΠΑ μπορούν. Είναι αν θα αποφασίσουν ότι η στιγμή έχει ωριμάσει.
Η Ουάσιγκτον κατονομάζει πλέον επίσημα τον Νικολάς Μαδούρο ως επικεφαλής ενός τρομοκρατικού δικτύου με διεθνείς διακλαδώσεις.
Πολιτικά, η μετάβαση είναι καθοριστική. Από τον «διεφθαρμένο αυταρχικό ηγέτη» στο «καθεστώς του τρομοκράτη». Νομικά ο Λευκός Οίκος άνοιξε στις ειδικές επιχειρήσεις που επιτρέπουν ακόμη και χρήση στρατιωτικής ισχύος κατά «τρομοκρατικών υποδομών».
Η Καραϊβική στην κόψη του ξυραφιού - Η επιχείρηση «Southern Spear»Τους τελευταίους μήνες χτίζεται ένα σκηνικό έντονης στρατιωτικής πίεσης στην ευρύτερη περιοχή. Η αποστολή του αεροπλανοφόρου «Τζέραλντ Φορντ» και συνοδευτικών μονάδων έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αμερικανική ναυτική παρουσία στην Καραϊβική μετά την κρίση της Κούβας to 1962.
Επισήμως, η Επιχείρηση Southern Spear στοχεύει τα καρτέλ ναρκωτικών. Στην πράξη, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από είκοσι πλωτές βάσεις που χαρακτηρίζουν «ναρκο-στόχους», με δεκάδες νεκρούς. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλά πλέον ανοιχτά για «νέες επιλογές» απέναντι στο καθεστώς Μαδούρο.
CIA - σκιώδεις επιχειρήσεις και οι φήμες για επικείμενο χτύπημαΟ Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκρίνει νέο πακέτο επιχειρήσεων της CIA στο εσωτερικό της Βενεζουέλας. Διαρροές μιλούν για «νέα φάση» μέσα στις επόμενες ημέρες, με σενάρια που εκτείνονται από δολιοφθορές μέχρι πιθανή ανατροπή του Μαδούρο.
Στο παρασκήνιο κυκλοφορεί ακόμη μια πιο σκοτεινή εκδοχή: αν υπάρχει εξουσιοδότηση για στοχευμένη εξόντωση του Μαδούρο. Χωρίς επίσημη επιβεβαίωση, αλλά με τη δημόσια ρητορική της Ουάσιγκτον να αλλάζει τόσο δραματικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι η κόκκινη γραμμή για χτυπήματα σε χερσαίους στόχους δεν είναι πλέον μακριά.
Άδειες κομμένες - οι γιορτές μετατρέπονται σε επιχειρησιακό παράθυροΤο πιο απτό σήμα προέρχεται από τον τρόπο που το Πεντάγωνο χειρίζεται τις άδειες των στρατιωτών. Οι άδειες για τις γιορτές των Ευχαριστιών (27 Νοεμβρίου) και των Χριστουγέννων για δυνάμεις που επιχειρούν στην Καραϊβική «παγώνουν», καθώς η Southcom θέλει πλήρη διαθεσιμότητα για ενδεχόμενη κίνηση εντός του εδάφους της Βενεζουέλας.
Ο στρατηγός Νταν Κέιν βρίσκεται ήδη στην περιοχή, με την ανακοίνωση να αναφέρει πως είναι στο σημείο για γιορτάσει με το στρατιωτικό προσωπικό. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο των σχεδίων για το πλήγμα σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς στόχους.
Η αμερικανική FAA εξέδωσε το πλέον σαφές προειδοποιητικό NOTAM για τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο: μία μετά την άλλη, οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις τους προς Καράκας. Αυτό λειτουργεί ως de facto εναέριος αποκλεισμός μιας χώρας που ήδη βρίσκεται σε πολιτική και οικονομική ασφυξία.
Η Ουάσιγκτον έχει χτίσει ένα τριπλό πλαίσιο -νομικό, στρατιωτικό και αεροπορικό- που επιτρέπει πλέον στοχευμένη χρήση βίας κατά του καθεστώτος Μαδούρο. Το σενάριο γενικευμένης εισβολής παραμένει μακρινό. Το σενάριο όμως ενός «χειρουργικού» πλήγματος σε λιμάνια, αεροδρόμια ή εγκαταστάσεις που η Ουάσιγκτον συνδέει με το Cartel de los Soles μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.
Η περίοδος των γιορτών, με παγωμένες άδειες και πλήρη αμερικανική ανάπτυξη στην Καραϊβική, λειτουργεί ως παράθυρο ευκαιρίας. Το ερώτημα δεν είναι πια αν οι ΗΠΑ μπορούν. Είναι αν θα αποφασίσουν ότι η στιγμή έχει ωριμάσει.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Λατινική ΑμερικήΑπό τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, η αμερικανική παρουσία στη Λατινική Αμερική χτίζει ένα σταθερό μοτίβο ισχύος - ελέγχου, ανατροπών, «ειρηνευτικών» αποστολών και μυστικών επιχειρήσεων.
Ξεκινά με τον πόλεμο ΗΠΑ-Μεξικού και συνεχίζεται με τις επιχειρήσεις στην Καραϊβική και την Κεντρική Αμερική, την εποχή που οι πεζοναύτες έμπαιναν σχεδόν κατά βούληση σε Αϊτή, Νικαράγουα, Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία και Παναμά, για να «σταθεροποιήσουν» κυβερνήσεις και να διασφαλίσουν αμερικανικές εταιρείες. Στον Ψυχρό Πόλεμο η σκυτάλη περνά στη CIA - ανατροπή Άρμπενς στη Γουατεμάλα, στήριξη δικτατοριών στη Χιλή και την Αργεντινή, χρηματοδότηση των Κόντρας στη Νικαράγουα, αποτυχημένος Κόλπος των Χοίρων στην Κούβα, επιχειρήσεις στα παρασκήνια που καθόρισαν ολόκληρες δεκαετίες.
Μετά τον Ρέιγκαν, οι ΗΠΑ στρέφονται πιο ανοιχτά σε στρατιωτική ισχύ: εισβολή στη Γρενάδα, ανατροπή Νοριέγα στον Παναμά, συνεργασία με τις κολομβιανές δυνάμεις στο «Πλάνο Κολομβία» και, αργότερα, μόνιμη επιτήρηση από το Southcom σε όλη την περιοχή.
Σήμερα, το ίδιο μοτίβο επιστρέφει με νέα γλώσσα: ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων κατά καρτέλ, συλλογή πληροφοριών από τη CIA, κυρώσεις και στρατηγική πίεση στη Βενεζουέλα. Η γεωγραφία αλλάζει λίγο - η μεθοδολογία σχεδόν καθόλου. Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την Λατινική Αμερική ως ζώνη άμεσης επιρροής, εφαρμόζοντας έναν συνδυασμό στρατιωτικής παρουσίας, μυστικών επιχειρήσεων και πολιτικής μηχανικής που επαναλαμβάνεται από γενιά σε γενιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Κασσελάκης για Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός, δεν κατάλαβε η Μπέττυ τι έλεγε ο Τάιλερ στα αγγλικά για τα παιδιά στο Μαξίμου - Δείτε βίντεο
Γιώργος Χατζιδάκις κατά Μποφίλιου - Χαρούλη: Κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας-αφιέρωμα στον Μάνο
Δέσποινα Καμπούρη για τη δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή: Μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία
Κασσελάκης για Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός, δεν κατάλαβε η Μπέττυ τι έλεγε ο Τάιλερ στα αγγλικά για τα παιδιά στο Μαξίμου - Δείτε βίντεο
Γιώργος Χατζιδάκις κατά Μποφίλιου - Χαρούλη: Κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας-αφιέρωμα στον Μάνο
Δέσποινα Καμπούρη για τη δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή: Μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα