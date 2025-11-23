Reuters: Μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ για πιθανή απόπειρα ανατροπής Μαδούρο - Ετοιμάζονται νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον έχει παράλληλα αυξήσει την αμοιβή για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια.χωρίς να είναι σαφές αν αυτές μπορεί να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα των σχεδιαζόμενων επιχειρήσεων.Το στρατιωτικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ έναντι της Βενεζουέλας θεωρείται συντριπτικό:—σύμφωνα με το Reuters—Ως απάντηση στα σενάρια αμερικανικής εισβολής, η κυβέρνηση Μαδούρο εξετάζει στρατηγική «παρατεταμένης αντίστασης», με μικρές μονάδες να επιχειρούν σε πάνω από 280 σημεία ανά τη χώρα μέσω σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμου – ένα σχέδιο που έχει παρουσιαστεί και σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.