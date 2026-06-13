Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στο Trooping the Colour με τις αντιδράσεις του στην αεροπορική επίδειξη της RAF
ΚΟΣΜΟΣ
Πρίγκιπας Λούις Trooping the Colour

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στο Trooping the Colour με τις αντιδράσεις του στην αεροπορική επίδειξη της RAF

Ο Λούις εμφανίστηκε εμφανώς ενθουσιασμένος, παρακολουθώντας με το στόμα ανοιχτό και σκύβοντας για να έχει καλύτερη οπτική επαφή

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στο Trooping the Colour με τις αντιδράσεις του στην αεροπορική επίδειξη της RAF
Με την παρουσία της βασιλικής οικογένειας και τη μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο του Λονδίνου πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί για τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου, με τον μικρό πρίγκιπα Λούις να γίνεται για ακόμη μία φορά το επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής αεροπορικής επίδειξης της RAF.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο 8χρονος γιος του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, τράβηξε τα βλέμματα με τις εκφραστικές του αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν τα αεροσκάφη των Red Arrows της RAF πραγματοποίησαν τη χαρακτηριστική τους επίδειξη πάνω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο Λούις εμφανίστηκε εμφανώς ενθουσιασμένος, παρακολουθώντας με το στόμα ανοιχτό και σκύβοντας για να έχει καλύτερη οπτική επαφή με τον ουρανό.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων στράφηκε και στον πρίγκιπα Τζορτζ, ο οποίος, πλέον 12 ετών, εμφανίζεται αισθητά πιο ψηλός, πλησιάζοντας σε ανάστημα τους γονείς του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και πριγκίπισσα Κάθριν. Ο Τζορτζ αναμένεται να ξεκινήσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του τον Σεπτέμβριο.

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στο Trooping the Colour με τις αντιδράσεις του στην αεροπορική επίδειξη της RAF

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης, ο πρίγκιπας Τζορτζ η πριγκίπισσα Σαρλότ, η βασίλισσα Καμίλα και ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος φορούσε τη στρατιωτική του στολή, καθώς και μέλη της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων η πριγκίπισσα Άννα και ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου. Παρών ήταν και ο δούκας του Κεντ, ηλικίας 90 ετών, ο οποίος εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του παλατιού, μετά την απουσία του από τη στρατιωτική πομπή νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

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