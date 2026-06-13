Η Anthropic ακύρωσε την πρόσβαση στο πανίσχυρο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Fable με εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης

Αν και η εταιρεία πιστεύει ότι η μέθοδος παράκαμψης που επικαλείται η κυβέρνηση δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις, ακύρωσε την πρόσβαση σε όλους τους πελάτες της