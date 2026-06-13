Οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν εντός 24 ωρών βλέπει το Πακιστάν, διατηρεί τις επιφυλάξεις του ο Τραμπ

Οι διαφωνίες στους όρους της συμφωνίας – Άγνωστο αν το κείμενο έχει εγκριθεί επίσημα από την ηγεσία της Τεχεράνης - «Αγκάθι» τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο