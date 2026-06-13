Οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν εντός 24 ωρών βλέπει το Πακιστάν, διατηρεί τις επιφυλάξεις του ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Ντόναλντ Τραμπ πόλεμος στο ιράν

Οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν εντός 24 ωρών βλέπει το Πακιστάν, διατηρεί τις επιφυλάξεις του ο Τραμπ

Οι διαφωνίες στους όρους της συμφωνίας – Άγνωστο αν το κείμενο έχει εγκριθεί επίσημα από την ηγεσία της Τεχεράνης - «Αγκάθι» τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν εντός 24 ωρών βλέπει το Πακιστάν, διατηρεί τις επιφυλάξεις του ο Τραμπ
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Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες 24 ώρες για το μέλλον του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, κι ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός έγραψε στο X ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται πιθανότατα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Αμέσως μετά, η ειρηνευτική συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένονται τεχνικές συνομιλίες.

Ο Σαρίφ ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τη δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς και τις χώρες της περιοχής για τη στήριξή τους. «Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική συμφωνία ειρήνης θα αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», κατέληξε.



Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος υποστήριξε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ βρίσκεται πολύ κοντά. Στο ίδιο πρόσωπο προέβλεψε για τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο


Ωστόσο, κι ενώ οι ενδείξεις για συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης εντείνονται, το Ισραήλ πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες αφότου εξέδωσε εντολές εκκένωσης για περίπου 20 περιοχές.

Σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην πόλη Μαρακέχ της επαρχίας Τύρου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Διαφωνίες για τους όρους της συμφωνίας


Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Σε δεύτερη φάση, θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται μεν κάποιες πτυχές της συμφωνίας, ωστόσο σημειώνουν ότι τα οικονομικά οφέλη για την Τεχεράνη θα εξαρτηθούν από τη συμμόρφωσή της με τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι το Ιράν θα πρέπει να περιορίσει ή να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιούνται σταδιακά.

Ο Τραμπ μιλά για πρόοδο αλλά διατηρεί τις επιφυλάξεις του


Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χθες, Παρασκευή, απέρριψε δημοσιεύματα ιρανικών μέσων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί».

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν βασίζεται σε υποσχέσεις, αλλά σε ενέργειες που μπορούν να επαληθευθούν. Οικονομικά ανταλλάγματα για την Τεχεράνη προβλέπονται μόνον εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της.

«Αγκάθι» ο Λίβανος


Παρά το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, η κατάσταση στον Λίβανο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης και συνεχίζει τις επιχειρήσεις.

Το Ιράν επιμένει ότι ο Λίβανος θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία. «Μόλις ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί», δήλωσε ο Αραγτσί στην ιρανική κρατική τηλεόραση. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Είμαι πολύ αισιόδοξος».
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