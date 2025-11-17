Οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν «τρομοκρατική» οργάνωση καρτέλ του οποίου ηγείται o Μαδούρο
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα ΗΠΑ Νικολάς Μαδούρο Μάρκο Ρούμπιο Τρομοκρατική οργάνωση

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκοπό να εγγράψει σε μια εβδομάδα από σήμερα, την 24η Νοεμβρίου, στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» καρτέλ με επικεφαλής, κατ’ αυτήν, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Το Cártel de los Soles (σ.σ. «καρτέλ των ήλιων»), καθώς και «άλλες χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για τρομοκρατική βία στο ημισφαίριό μας και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που υπογράφει ο Aμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο.


Οι ΗΠΑ έχουν ισχυριστεί ότι ο Μαδούρο είναι συνεργός με ένοπλες εγκληματικές συμμορίες που μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ, ισχυρισμούς που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει απορρίψει. Και τους τελευταίους δύο μήνες, ο αμερικανικός στρατός έχει  πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον  21 σκαφών που υποστηρίζει ότι μετέφεραν ναρκωτικά από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα.


