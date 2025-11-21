UNICEF: Τουλάχιστον δύο παιδιά σκοτώνονται καθημερινά στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας

Τουλάχιστονέχουν σκοτωθεί σε περιστατικά που συνδέονται με συγκρούσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία τωνγια τα παιδιά.«Δεκάδες περισσότερα έχουν τραυματιστεί. Αυτό είναι κατά μέσο όρο σχεδόν δύο παιδιά να σκοτώνονται κάθε μέρα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος τηςσε δημοσιογράφους στη Γενεύη.Μεγαλύτερη ποσότητα επισιτιστικών προμηθειών εισέρχεται στη Γάζα μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου αλλά και πάλι αυτές υστερούν σε σχέση με τις τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες καθώς οι χειμερινές βροχές δημιουργούν τον κίνδυνο να καταστραφούν τα τρόφιμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το«Τα πράγματα είναι καλύτερα συγκριτικά με πριν από την εκεχειρία, αλλά έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Η συνεχής στήριξη είναι σημαντικό εγχείρημα για να βοηθηθούν οι οικογένειες να αποκαταστήσουν την υγεία τους, τη διατροφή τους και τις ζωές τους», δήλωσε οεκπρόσωπος του WFP σε δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Λωρίδα της Γάζας.Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να χρειάζονται επειγόντως επισιτιστική βοήθεια, σύμφωνα με το WFP.Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Γάζα επλήγη από έντονες βροχοπτώσεις που κατέστρεψαν και παρέσυραν μέρος των επισιτιστικών προμηθειών που είχαν αποθηκεύσει κάτοικοι, δήλωσε η εκπρόσωπος του WFP. Σύμφωνα με την ίδια, αυτή είναι μια ένδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.Μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίαςστις 10 Οκτωβρίου, ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, το WFP έχει μεταφέρει 40.000 τόνους τροφίμων στη Γάζα. Αλλά έχει καλύψει μόνο το 30% του στόχου του για πακέτα τροφίμων –φθάνοντας περίπου σε 530.000 από το 1,6 εκατ. ανθρώπους, λόγω δυσκολιών στις μεταφορά των προμηθειών στον θύλακα νωρίτερα αυτό τον μήνα. Ωστόσο, δήλωσε ότι τώρα αρχίζει να καλύπτει τη διαφορά.Αν και οι αγορές στη Γάζα ξαναζωντανεύουν, οι τιμές των τροφίμων παραμένουν υψηλές για τους Παλαιστίνιους, πολλοί εκ των οποίων έχασαν την πηγή εισοδήματός τους στη διάρκεια του πολέμου, με το κοτόπουλο να κοστίζει 25 δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι πολλοί εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια, δήλωσε τοΣύμφωνα με το WFP, μια γυναίκα δήλωσε στην υπηρεσία αυτή στηότι δεν πήρε τα παιδιά της στην αγορά για να μην δουν όλα αυτά τρόφιμα που υπάρχουν αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν. «Όταν πηγαίνουν κοντά στην αγορά, τους λέει να καλύψουν τα μάτια τους», δήλωσε ο