Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο που τον δείχνει να παίζει μπάλα, μέσω ΑΙ, με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
Ντόναλντ Τραμπ Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο που τον δείχνει να παίζει μπάλα, μέσω ΑΙ, με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρέθηκε τον Λευκό Οίκο μαζί με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν  τις προηγούμενες ημέρες

Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο που τον δείχνει να παίζει μπάλα, μέσω ΑΙ, με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ουκ ολίγες φορές στο πρόσφατο παρελθόν την αγάπη του για την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από τις αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στα social media.

Αυτή τη φορά, επέλεξε να το κάνει για τη συνάντηση που είχε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ανεβάζοντας ένα βιντεάκι που τον δείχνει να παίζει ποδόσφαιρο με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ μέσα στο Οβάλ Γραφείο. Μάλιστα, συνοδεύει τις εικόνες αυτές με φράση: «Ο Ρονάλντο είναι ένας σπουδαίος τύπος. Χάρηκα που τον συνάντησα στον Λευκό Οίκο. Πολύ έξυπνος και χαλαρός!».

Δείτε το βίντεο




