Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις - Ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης
Παρά τις αντιπροτάσεις του Μαδούρο στις μυστικές διαπραγματεύσεις που έχουν, ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκράτη» τον ηγέτη της Βενεζουέλας και δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τους New York Times
Έγκριση στη CIA να πραγματοποιήσει μυστικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι New York Times.
Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ προέκυψε μετά την ανάπτυξη από τις ΗΠΑ του USS Gerald Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου της χώρας, στην περιοχή της Καραϊβικής. Επικαλούμενη πολλαπλές πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι μυστικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να στρώσουν το έδαφος για μια - ενδεχομένως - ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία.
Οι ανώνυμες πηγές πρόσθεσαν ότι οι μυστικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, φέρεται να πρότεινε να παραιτηθεί έπειτα από μια μεταβατική περίοδο «δύο - τριών ετών περίπου», όμως η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε την πρόταση. Επιπλέον, ο Μαδούρο εμφανίστηκε πρόθυμος να προσφέρει πρόσβαση στον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας του σε αμερικανικές εταιρείες ενέργειας.
Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Μαδούρο «τρομοκράτη» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναπτύξει αμερικανικά στρατεύματα στη Βενεζουέλα. «Όχι, δεν το αποκλείω αυτό, δεν αποκλείω τίποτα», είπε τη Δευτέρα όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο αυτό.
«Πρέπει απλώς να φροντίσουμε τη Βενεζουέλα. Έστειλαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας από τις φυλακές. Κανείς δεν το γνωρίζει καλύτερα από αυτή τη νέα κυρία εδώ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ. «Έχει κάνει απίστευτη δουλειά μαζί με όλη την ομάδα της».
Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει σειρά πληγμάτων σε σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στα ύδατα ανοιχτά της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής από τον Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 θανατηφόρα πλήγματα από τον Σεπτέμβριο, με το πιο πρόσφατο να σημειώνεται την Κυριακή.
Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένα εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να συνδέεται με τον Μαδούρο και τους συμμάχους του, το Cartel de los Soles, θα χαρακτηριστεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση, καθώς η ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται.
Ο Τραμπ πρόσθεσε τη Δευτέρα ότι θα συνομιλούσε με τον Μαδούρο, όταν ρωτήθηκε αν είναι διατεθειμένος να μιλήσει απευθείας με τον ηγέτη της Βενεζουέλας. «Ναι, πιθανότατα θα μιλούσα μαζί του. Ναι, μιλάω με όλους», είπε.
Η κυβέρνηση έχει υπερασπιστεί τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών, καθώς οι οργανώσεις αυτές εξελίχθηκαν σε διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες.
