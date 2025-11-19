Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις - Ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης

Παρά τις αντιπροτάσεις του Μαδούρο στις μυστικές διαπραγματεύσεις που έχουν, ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκράτη» τον ηγέτη της Βενεζουέλας και δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τους New York Times