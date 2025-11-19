Νέα μέτρα για τα πάρτι σε club από σχολεία για να μπει μπλόκο στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία
Γεωργιάδης: Σώζουμε τις ζωές των παιδιών - Στο events.gov.gr θα καταχωρούνται οι ιδιωτικές εκδηλώσεις, στο alto.gov.gr θα καταγραφούν τα καταστήματα που πωλούν καπνό και αλκοόλ
Τα τρία ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων αλκοόλ, καπνού και άτμισης που τίθενται σε ισχύ μέσω gov.gr και gov.gr wallet παρουσίασαν οι υπουργοί Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Πρόκειται για τα μέτρα που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου πριν από μερικούς μήνες.
Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «τα εργαλεία αυτά θα σώσουν τις ζωές των παιδιών μας, το ιερότερο πράγμα που έχει μια κοινωνία» προσθέτοντας ότι «εμείς φτιάξαμε τον νόμο, το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης έφτιαξε τα εργαλεία και η αστυνομία θα τα εφαρμόσει».
Παρουσιάζοντας τα εργαλεία ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου είπε αρχικά ότι «μέχρι σήμερα ήταν σε γκρίζα ζώνη οι έλεγχοι για εκδηλώσεις από π.χ. συλλόγους γονέων, 15μελη ή φροντιστήρια.
Πλέον οι επιχειρηματίες θα μπαίνουν στο events.gov.gr και θα δηλώνουν την επιχείρησή τους με κωδικούς Taxisnet, ποιο κατάστημα έχει την ιδιωτική εκδήλωση, πότε ξεκινά και πότε τελειώνει και το όνομα του διοργανωτή του με το ΑΦΜ ώστε αυτός να το αποδεχθεί. Στην πραγματικότητα κάνουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μέσω gov.gr. Στο τέλος παράγεται ένα QR code ώστε η αστυνομία να ελέγχει ότι επιτρέπεται η εκδήλωση αλλά όχι η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους».
Το δεύτερο εργαλείο είναι «το μητρώο καταστημάτων ψηφιακών και φυσικών για πώληση αλκοόλ, καπνικών προϊόντων ή άτμισης» με τον κ. Παπαστεργίου να εξηγεί ότι όλες οι επιχειρηματίες του κλάδου «πρέπει να μπουν στο alto.gov.gr μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026 και να δηλώσουν τα καταστήματα και τα προϊόντα που πωλούν».
Τρίτο εργαλείο η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας. «Όποιος θέλει να αγοράσει αλκοόλ ή καπνό θα πρέπει να δείχνει τη νέα ταυτότητα και θα υπάρχει ενημέρωση στο Gov.gr wallet για να υπάρχει η επιλογή έλεγχος ηλικίας. Ο πωλητής δεν θα χρειάζεται να συνδεθεί. Βγαίνει ένα QR Code και αν κάποιος είναι ανήλικος θα βγαίνει ένα κόκκινο σήμα που θα δείχνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής είναι κάτω των 18. Πρόκειται για μηχανισμό συμβατό με το GDPR καθώς δείχνει μόνο ηλικία. Είναι ό,τι πιο προηγμένο στην τεχνολογία και πλέον πάμε να κλείσουμε κάθε κενό στην ταυτοποίηση ηλικίας», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.
«Όλοι έχουμε μαζί μας κινητό άρα μέσω αυτού θα γίνεται η ταυτοποίηση της ανηλικότητας και έτσι αφαιρούμε όλες τις δικαιολογίες "δεν έλεγξα, δεν μπορούσα, είχε πλαστή ταυτότητα, μου διέφυγε"» είπε στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης.
Ο τελικός μας σκοπός είναι η συνειδητοποίηση ότι η χρήση αλκοόλ και καπνού στην ανηλικότητα υπονομεύει την υγεία των πολιτών και τη δημόσια υγεία. Να το συνειδητοποιήσει πρώτα ο κλάδος της εστίασης ώστε να οδηγήσουμε στην συνειδητοποίηση της νέας γενιάς ότι οι ουσίες αυτές προκαλούν βλάβη» σημείωσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Δείτε εδώ όλη την παρουσίαση
35.000 έλεγχοι στο 10μηνο από την ΕΛΑΣ
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις που ήδη διεξάγει η ΕΛΑΣ τονίζοντας ότι ιδίως η πύλη επιβεβαίωσης ανηλικότητας είναι σπουδαίο εργαλείο
Όπως είπε από τις 7 Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ προέβησαν σε 35.018 ελέγχους από τους οποίους σχηματίστηκαν πάνω από 200 δικογραφίες με 195 συλλήψεις και 95 πρόστιμα. 101 αφορούσαν υποθέσεις πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους.
Στο ίδιο διάστημα οι βεβαιώσεις για παραμέληση ανηλίκου έχει αύξηση 50% σε σχέση με το 2024 και έχουμε φτάσει τις 1680. Θα έχουμε μηδενική ανοχή σε όσους εκθέτουν τους ανήλικους σε βία και αλκοόλ, κατέληξε ο κ. Στάθης.
«Ο νόμος φαίνεται ότι είχε ορατή επίπτωση γιατί είχαμε μείωση περιστατικών μέθης στα νοσοκομεία» είπε ακόμα ο υπουργός Υγείας. «Μπορεί να στείλει έναν ενήλικα να του αγοράσει αλκοόλ; Μπορεί, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα» πρόσθεσε.
«Από σήμερα θα υπάρχει μια ιχνηλάτηση για να γνωρίζουμε ποιος και πού έχει ευθύνη. Όσο αυξάνεται η επιτήρηση τόσο κάνεις κάποιον πιο προσεκτικό για την εφαρμογή του νόμου» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Όπως τόνισε ο κ. Στάθηκς «ακόμα και στις ιδιωτικές εκδηλώσεις η απολυτότητα του νόμου είναι ότι δεν επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Πέραν των ποινικών κυρώσεων με φυλάκιση έως 3 έτη με αυτόφωρο προβλέπονται πρόστιμα έως 10.000 ευρώ και ανάκληση αδείας έως οριστική αφαίρεση άδειας σε περίπτωση υποτροπής».
