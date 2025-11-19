Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή - Πώς έφτασαν στο όνομά του
Το συγκεκριμένο όχημα ήταν επί 12 μήνες στην κατοχή του άλλοτε πανίσχυρου συμβούλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
Σε φραγή έπεσαν οι αστυνομικοί όταν έψαξαν τον άλλοτε πανίσχυρο σύμβουλο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW που έχει χρησιμοποιηθεί από τους εκτελεστές του Γιάννη Λάλα σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Παγκράτι.
Η ΕΛΑΣ όταν έφτασε στο τελικό στάδιο της έρευνας για τη δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα πήγε στην εταιρεία ενοικιάσεων, όπου πήρε την κατάθεση του ιδιοκτήτη για το τι γνωρίζει για το επίμαχο όχημα.
Ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε πως το παραχώρησε στον Πετσίτη εδώ και έναν χρόνο και στο ερώτημα εάν ποτέ τον αναζήτησε για να το επιστρέψει, απάντησε πως ναι, τον έψαξε, αλλά ποτέ δεν τον βρήκε. Μάλιστα, έδωσε και το κινητό τηλέφωνο του πρώην συμβούλου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ.
Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έκαναν πολλές απόπειρες να εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν με τον Πετσίτη, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. «Πέσαμε σε φραγή» ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματικός που γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση.
Η BMW 320i που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην οργανωμένου οπαδού στο Παγκράτι τον Σεπτέμβριο- είχε παραχωρηθεί εδώ και 12 μήνες από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στον Μανώλη Πετσίτη.
Ο άλλοτε σύμβουλος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει αυτό το αυτοκίνητο χωρίς κάποιο συμβόλαιο ή δικαιολογητικό, αλλά ως δώρο για κάποια εξυπηρέτηση που είχε κάνει στο παρελθόν στον ιδιοκτήτη της μάντρας.
Πηγές από ανώτατους αξιωματικούς του ελληνικού FBI ξεκαθαρίζουν πως ο ίδιος ο κ. Πετσίτης πήγε στην εταιρεία και το παρέλαβε και όχι κάποιος συνεργάτης του.
Άγνωστο παραμένει υπό ποιες συνθήκες πέρασε στα χέρια των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα. Ωστόσο, το μόνο δεδομένο είναι πως αυτό το όχημα ήταν το βασικό επιχειρησιακό αυτοκίνητο ομάδας πληρωμένων δολοφόνων, σύμφωνα με τη δικογραφία της ΕΛΑΣ.
Επίσης, είναι διασταυρωμένο ότι ποτέ για αυτό το όχημα δεν δηλώθηκε κλοπή, με αποτέλεσμα τα ερωτήματα για το πώς έφτασε στα χέρια σκληρών ποινικών να είναι πολλά και σίγουρα αναπάντητα για την ώρα.
Μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην οργανωμένου οπαδού, οι δύο κατηγορούμενοι έφυγαν από το Παγκράτι και στη Νέα Σμύρνη έβαλαν στο αυτοκίνητο τις γνήσιες πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς κατά την επίθεση, το όχημα έφερε πλαστές.
Τα επόμενα 24ωρα μετακινούσαν την BMW σε διάφορες περιοχές, όπως η Χαλκηδόνα, η Καλλιθέα και οι Άγιοι Ανάργυροι. Σε κάποιες από αυτές είχαν για συνοδευτικό όχημα το κλεμμένο Nissan που χρησιμοποίησαν και στη δολοφονία Λάλα και έπειτα πυρπόλησαν στην περιοχή Λιβάδι.
Το όχημα αυτό, το οποίο είχε πάρει αυτοπροσώπως ο κ. Πετσίτης πριν από έναν χρόνο από την εταιρεία ενοικιάσεων, για το ελληνικό FBI θεωρείται πως ήταν το βασικό επιχειρησιακό αυτοκίνητο της ομάδας και επειδή ήταν «καθαρό» δεν το πήραν στην εκτέλεση Λάλα.
Όλα τα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση της Ελληνικής Δικαιοσύνης και θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί για εξηγήσεις.
