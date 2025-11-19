Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή - Πώς έφτασαν στο όνομά του

Η ΕΛΑΣ όταν έφτασε στο τελικό στάδιο της έρευνας για τη δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα πήγε στην εταιρεία ενοικιάσεων, όπου πήρε την κατάθεση του ιδιοκτήτη για το τι γνωρίζει για το επίμαχο όχημα.

Ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε πως το παραχώρησε στον Πετσίτη εδώ και έναν χρόνο και στο ερώτημα εάν ποτέ τον αναζήτησε για να το επιστρέψει, απάντησε πως ναι, τον έψαξε, αλλά ποτέ δεν τον βρήκε. Μάλιστα, έδωσε και το κινητό τηλέφωνο του πρώην συμβούλου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έκαναν πολλές απόπειρες να εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν με τον Πετσίτη, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.

που γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση.



Η απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι και η νοικιασμένη BMW



Τι έκαναν μετά την απόπειρα δολοφονίας

Κλείσιμο

Όλα τα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση της Ελληνικής Δικαιοσύνης και θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί για εξηγήσεις.



