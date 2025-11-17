O Τραμπ δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα

O Τραμπ δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα

«Κάποια στιγμή θα μιλήσω με τον Μαδούρο - Δεν ήταν καλός με τις ΗΠΑ», είπε μιλώντας σε  δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου

O Τραμπ δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη ισχυρής στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας έχει κλιμακώσει την κρίση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

«Κάποια στιγμή, θα μιλήσω μαζί του», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας ότι ο Μαδούρο «δεν ήταν καλός με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ερωτηθείς εάν θα απέκλειε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το αποκλείω αυτό, δεν αποκλείω τίποτα».

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της Βενεζουέλας, είπε ο Τραμπ, κατηγορώντας την ηγεσία της χώρας ότι ξεφορτώθηκε στις ΗΠΑ «χιλιάδες (εγκληματίες) που ήταν έγκλειστοι σε φυλακές».

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ειδήσεις σήμερα:

Ξεκίνησε η μεγάλη πορεία για το Πολυτεχνείο, 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές - Στην Αμερικανική Πρεσβεία η αιματοβαμμένη σημαία

Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν

Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης