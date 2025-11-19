Με βαρύ παρελθόν στους καυγάδες ο 29χρονος Αλβανός που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στο Νέο Κόσμο - Είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς
Μόλις πριν ένα μήνα το φορτηγάκι που οδηγούσε ο πατέρας του χτύπησε με άλλο όχημα και ο 29χρονος είχε τραυματίσει τρία άτομα με κοπίδι
Ούτε μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές έχει απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα ο 29χρονος από την Αλβανία που ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε άγρια τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, έπειτα από καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, ο συλληφθείς είναι γνώστης πολεμικών τεχνών και, όπως φαίνεται, έχει ροπή προς τη βία καθώς, μέχρι σήμερα, έχει εμπλακεί τρεις φορές σε επεισόδια με οδηγούς -το 2022, το 2023 και πριν από κάποιες ημέρες. Και στις τρεις περιπτώσεις ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε στους έτερους οδηγούς και να τους χτύπησε.
Η πιο πρόσφατη από τις επιθέσεις του καταγράφηκε μόλις έναν μήνα πριν, στα τέλη Οκτωβρίου, όταν είχε τραυματίσει τρία άτομα σε άλλον καβγά πάλι στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Τότε ο 29χρονος ήταν με τον πατέρα του σε φορτηγάκι στην οδό Μπακνανά, στο οποίο προσέκρουσε άλλο φορτηγάκι. Ακολούθησε καβγάς με τον 29χρονο να βγάζει κοπίδι και να τραυματίζει έναν 52χρονο, έναν 63χρονο και έναν 55χρονο.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) όταν, τη στιγμή που βρισκόταν κοντά σε ένα γυμναστήριο με το μηχανάκι, το θύμα του έκλεισε, όπως είπε, τον δρόμο.
Τότε ο 29χρονος πήγε να του ζητήσει τον λόγο και ο 58χρονος τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού και αποχώρησε από το σημείο. Ο συλληφθείς τον ακολούθησε με τη μηχανή και η συνέχεια είναι γνωστή. Τον ξυλοκόπησε τόσο άγρια που λίγο αργότερα ο άνθρωπος κατέληξε.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις δύο μηχανές να ακολουθούν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος, επιβεβαιώνοντας μαρτυρίες κατοίκων του Νέου Κόσμου για καταδίωξη πριν τον καβγά. Η ίδια κάμερα έχει καταγράψει και τη στιγμή της άφιξης του ασθενοφόρου για να παραλάβει τον 58χρονο.
Να σημειωθεί ότι η ΕΛΑΣ έχει στα χέρια της βίντεο που δείχνει το θύμα να ψεκάζει τον δράστη με σπρέι πιπεριού.
Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον ίδιο τον δράστη, έχει συλληφθεί και ο πατέρας του καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ' οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Κάτι που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.
