Χρυσή τουαλέτα με όνομα «Αμερική» πουλήθηκε για 12 εκατ. δολάρια - Δείτε βίντεο
Στόχος του έργου τέχνης είναι να σατιρίσει τον υπερβολικό πλούτο στις ΗΠΑ, δήλωσε ο αμφιλεγόμενος δημιουργός του Maurizio Cattelan - Το 2018 η χρυσή τουαλέτα είχε προσφερθεί στον Ντόναλντ Τραμπ
Μία πλήρως λειτουργική τουαλέτα φτιαγμένη από 18 καράτια χρυσού με όνομα «Αμερική», που σατιρίζει τους υπερπλούσιους, πουλήθηκε την Τρίτη (18/11) για 12,1 εκατ. δολάρια (με ΦΠΑ) σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη.
Η τουαλέτα ζυγίζει περίπου 100 κιλά και αποτελεί δημιουργία του Maurizio Cattelan, του αμφιλεγόμενο Ιταλού καλλιτέχνη που είναι γνωστός για το έργο του «Comedian», το οποίο απεικονίζει μια μπανάνα κολλημένη με κολλητική ταινία σε έναν τοίχο και πουλήθηκε για το απίστευτο ποσό των 6 εκατ. δολαρίων.
Το έργο τέχνης, το οποίο λειτουργεί ακριβώς όπως μια κανονική τουαλέτα και είχε ακόμη και εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του Sotheby's στη Νέα Υόρκη για να το δει το κοινό πριν από τη δημοπρασία, έχει ως στόχο να σατιρίσει τον υπερβολικό πλούτο στις ΗΠΑ, εξήγησε ο Cattelan.
«Ό,τι και να φας, ένα γεύμα 200 δολαρίων ή ένα χοτ ντογκ 2 δολαρίων, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, από την άποψη της τουαλέτας», είπε κάποτε αστειευόμενος.
Ο Cattelan πρόσθεσε ότι ήθελε να βάλει κάτι ανεκτίμητο στο «λιγότερο ευγενές και πιο απαραίτητο μέρος» για να δείξει τη σύνδεση μεταξύ της υψηλής μορφής και της βασικής λειτουργικότητας.
Η Sotheby's ήταν λιγότερο αυστηρή και αναφέρθηκε στον χρυσό πορσελάνινο θρόνο ως «οξυδερκή κριτική για τη σύγκρουση της καλλιτεχνικής παραγωγής και της αξίας των εμπορευμάτων».
Οι επισκέπτες δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα όσο βρισκόταν στην έκθεση. «Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να κάθονται πάνω στο έργο τέχνης», τόνισε ο ειδικός της Sotheby's, David Galperin.
A Famous Golden Toilet Once Offered To Trump Sold For $12.1 Millionhttps://t.co/KTfdwPmpqG pic.twitter.com/DUSutV5xY6— Forbes (@Forbes) November 19, 2025
Είχε προσφερθεί και στον Ντόναλντ ΤραμπΠριν από τη δημοπρασία, η χρυσή τουαλέτα ανήκε σε έναν ανώνυμο συλλέκτη. Ο Cattelan αρχικά έφτιαξε δύο το 2016, και η μία εκτέθηκε για λίγο στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης.
Όταν το Μουσείο Guggenheim είχε ακόμα στην κατοχή του το έργο τέχνης το 2018, είχε την ιδέα να το προσφέρει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως απάντηση στο παράξενο αίτημά του να δανειστεί έναν πίνακα του Βαν Γκογκ.
Η τουαλέτα ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στην Αγγλία και εκτέθηκε στο Παλάτι Μπλένχαϊμ, όπου αργότερα εκλάπη. Δύο άνδρες καταδικάστηκαν για την κλοπή της τουαλέτας, αλλά οι ερευνητές δεν κατάφεραν ποτέ να ανακτήσουν την επιχρυσωμένη τουαλέτα.
Guggenheim Museum offered Trump a gold toilet for White House after Trump requested a Van Gogh painting https://t.co/G0Y49aFpFi pic.twitter.com/56I3eUPemV— The Hill (@thehill) January 25, 2018
Οι αρχές κατέληξαν τελικά στο συμπέρασμα ότι πρέπει να έχει σπάσει και να έχει λιώσει.
