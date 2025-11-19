Χρυσή τουαλέτα με όνομα «Αμερική» πουλήθηκε για 12 εκατ. δολάρια - Δείτε βίντεο

Στόχος του έργου τέχνης είναι να σατιρίσει τον υπερβολικό πλούτο στις ΗΠΑ, δήλωσε ο αμφιλεγόμενος δημιουργός του Maurizio Cattelan - Το 2018 η χρυσή τουαλέτα είχε προσφερθεί στον Ντόναλντ Τραμπ