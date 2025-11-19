Στην Ελλάδα βρέθηκαν τα μισά από τα κλεμμένα αυτοκίνητα που εντοπίστηκαν στην αστυνομική επιχείρηση JAD Mobile 8 με συμμετοχή 26 χωρών
Στην Ελλάδα βρέθηκαν τα μισά από τα κλεμμένα αυτοκίνητα που εντοπίστηκαν στην αστυνομική επιχείρηση JAD Mobile 8 με συμμετοχή 26 χωρών
Βρέθηκαν 231 κλεμμένα αυτοκίνητα σε 6 περιοχές της Ελλάδας μέσα σε μόλις 11 μέρες, ενώ συνολικά στην επιχείρηση εντοπίστηκαν 462 - Πάνω από 100 συλλήψεις μεταναστών και διακινητών - Η κοινή επιχειρησιακή δράση, υπό τον συντονισμό της Frontex, υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 31 Οκτωβρίου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στην Ελλάδα εντοπίστηκαν τα μισά από τα κλεμμένα αυτοκίνητα που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε 26 ευρωπαϊκές χώρες με τη συμμετοχή και της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Joint Action Day (JAD) Mobile 8» εντοπίστηκαν συνολικά 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα εκ των οποίων τα 231 στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δράσης στην Ευρώπη εντοπίστηκαν 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (232 περισσότερα συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή δράση), ενώ συνολικά στην Ελλάδα ελέγχθηκαν 6.548 οχήματα (1.263 περισσότερα σε σχέση με πέρσι), εντοπίστηκαν 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (57 περισσότερα σε σχέση με πέρσι), ενώ συνελήφθησαν 84 παράνομοι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και 21 διακινητές, και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, συνολικού βάρους 199,56 γραμμαρίων.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε, μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, στην κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας με την κωδική ονομασία «Joint Action Day (JAD) Mobile 8».
Η κοινή επιχειρησιακή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Empact» και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2025.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης υπό το συντονισμό της Frontex σε συνεργασία με τις Ελληνικές, τις Γερμανικές, Ισπανικές και Πολωνικές Αρχές, ενώ στη δράση συμμετείχαν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία.
Επίσης, συμμετείχαν τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, το Κόσσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Ελβετία, καθώς και η Europol και η Interpol.
Από ελληνικής πλευράς πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι οχημάτων και ατόμων τόσο στα εξωτερικά σύνορα της χώρας όσο και στο εσωτερικό της και συγκεκριμένα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Φθιώτιδα, Θράκη, Σέρρες, καθώς και σε συνοριακά σημεία διέλευσης (Μέρτζανη, Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά) με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων – παραποιημένων οχημάτων.
