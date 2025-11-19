Στην Ελλάδα βρέθηκαν τα μισά από τα κλεμμένα αυτοκίνητα που εντοπίστηκαν στην αστυνομική επιχείρηση JAD Mobile 8 με συμμετοχή 26 χωρών

Βρέθηκαν 231 κλεμμένα αυτοκίνητα σε 6 περιοχές της Ελλάδας μέσα σε μόλις 11 μέρες, ενώ συνολικά στην επιχείρηση εντοπίστηκαν 462 - Πάνω από 100 συλλήψεις μεταναστών και διακινητών - Η κοινή επιχειρησιακή δράση, υπό τον συντονισμό της Frontex, υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 31 Οκτωβρίου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες