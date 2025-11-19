Απομονωμένος στο πατρικό του στην Καισαριανή ο Μανώλης Πετσίτης - Γρίφος πώς η BMW του έφτασε στα χέρια των εκτελεστών του Λάλα
Βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, ενώ όσοι τον έχουν συναντήσει μιλούν για έναν άνθρωπο κουρασμένο, απογοητευμένο και βαθιά πικραμένο από τους πρώην συντρόφους του
Στην Καισαριανή, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, έχει αποσυρθεί ο Μανώλης Πετσίτης. Στο πατρικό του σπίτι, μακριά από τα φώτα και τις δημόσιες εμφανίσεις που άλλοτε τον συνόδευαν, ο πρώην στενός συνεργάτης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ζει μια σιωπηλή, σχεδόν αθέατη καθημερινότητα.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Protothema.gr, βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, ενώ όσοι τον έχουν συναντήσει μιλούν για έναν άνθρωπο κουρασμένο, απογοητευμένο και βαθιά πικραμένο από τους πρώην συντρόφους του. Στην παλιά του γειτονιά προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή, όμως η σκιά όσων έχουν προηγηθεί μοιάζει βαριά. Τα μεγαλεία του παρελθόντος, οι νύχτες στα μπουζούκια, οι συνοδείες σωματοφυλάκων, τα ταξίδια στο Λονδίνο, η αίσθηση ισχύος και επιρροής, έχουν πλέον χαθεί οριστικά.
Σήμερα, οι εικόνες εκείνης της ζωής μοιάζουν μακρινές, σχεδόν ξένες σε σχέση με τον απομονωμένο Πετσίτη της Καισαριανής. Την ίδια ώρα, το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, μετά τις αποκαλύψεις για τη νοικιασμένη BMW που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους εκτελεστές σε απόπειρα δολοφονίας 34χρονου στο Παγκράτι.
Από τα στοιχεία του Ανθρωποκτονιών προκύπτει ότι το όχημα είχε παραληφθεί αυτοπροσώπως από τον Πετσίτη περίπου έναν χρόνο πριν από την επίθεση, χωρίς να συνοδεύεται από συμβόλαιο ή άλλα έγγραφα. Η ΕΛ.ΑΣ., φτάνοντας στο τελικό στάδιο της έρευνας μετά τη δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα, αναζήτησε τον ίδιο τον Πετσίτη για να δώσει απαντήσεις. Όμως, όπως επιβεβαιώνουν αρμόδιοι αξιωματικοί, οι προσπάθειες εντοπισμού του «έπεσαν σε φραγή», καθώς κανείς δεν κατάφερε να τον βρει ούτε να επικοινωνήσει μαζί του.
Το όχημα θεωρήθηκε από τους ερευνητές «βασικό επιχειρησιακό εργαλείο» της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, αφού δεν είχε δηλωθεί ως κλεμμένο και κυκλοφορούσε χωρίς να κινεί υποψίες. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ενοικιάσεων υποστήριξε πως είχε αναζητήσει και ο ίδιος τον Πετσίτη για να του επιστρέψει το αυτοκίνητο, χωρίς όμως να τον εντοπίσει ποτέ.
Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τον ρόλο του πρώην στελέχους και το πώς το όχημα της εταιρείας που χρησιμοποιούσε κατέληξε να χρησιμοποιείται από ομάδα εκτελεστών. Με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή, η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να φωτίσει πτυχές που παραμένουν σκοτεινές.
Στην Καισαριανή, ο Μανώλης Πετσίτης δείχνει να προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί, όμως η άλλοτε «ισχυρή» εικόνα του έχει ξεθωριάσει. Ξεχασμένος από όλους και από όλα, επιχειρεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, την ώρα που το παρελθόν εξακολουθεί να επιστρέφει με τρόπο που δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει.
