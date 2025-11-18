Ο Τραμπ εκφράζει ικανοποίηση για την ψήφιση του σχεδίου του για τη Γάζα: Θα φέρει περισσότερη ειρήνη στον κόσμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Δευτέρα την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης με την οποία ενστερνίζεται το σχέδιο που έχει εισηγηθεί για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία -- ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του υπέρ του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ χαιρέτισε τη σημερινή υιοθέτηση της Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ως «ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός» για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.Με δήλωση του ο Εκπρόσωπος της Αποστολής, τόνισε ότι οι ΗΠΑ «επαίνεσαν τους βασικούς εταίρους του Συμβουλίου για τη συνεργασία τους σε μια κρίσιμη στιγμή, προκειμένου να χαραχθεί μια πορεία προς τη διαρκή ειρήνη στη Γάζα και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή».

ΟΗΕ: Η υιοθέτηση της Απόφασης 2803 από το ΣΑ για τη Γάζα αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός

Iσραήλ για Απόφαση ΣΑ ΟΗΕ για Γάζα: Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ

σήμερα

Η Απόφαση, ανέφερε, σηματοδοτεί την πλήρη υιοθέτηση από το Συμβούλιο του ιστορικού 20-Σημείων Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, το οποίο καθιερώνει «για πρώτη φορά μια πραγματική και βιώσιμη πορεία προς την ειρήνη και την ασφάλεια στη Γάζα».«Η σημερινή δράση θέτει τα θεμέλια για μια αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη, ευημερούσα και αυτοδιοικούμενη Γάζα, που θα υποστηρίζεται από ευρεία περιφερειακή συμμετοχή» ανέφερε.Ο Εκπρόσωπος της αμερικανικής Αποστολής τόνισε ότι «κανείς δεν πίστευε ότι θα φέρναμε πίσω όλους τους ζωντανούς ομήρους, και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να προσπαθούν να φέρουν πίσω τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».«Κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσαμε να τερματίσουμε τον πόλεμο με δέσμευση για μηδενική εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας» πρόσθεσε.«Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι τεράστιες, αλλά οι ηγέτες δεν αποφεύγουν αυτές τις προκλήσεις, ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων», υπογράμμισε.Κλείνοντας, η επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τους περιφερειακούς εταίρους και τους ηγέτες στο πεδίο, ώστε να διασφαλίσουν την ταχεία εφαρμογή του ψηφίσματος και να προωθήσουν επιτέλους ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους».Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Απόφασης 2803 (2025) για τη Μέση Ανατολή (Γάζα), ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι "η υιοθέτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν"."Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου" ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε, δεσμεύονται να υλοποιήσουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί με την απόφαση, ενισχύοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αμάχων στη Γάζα και στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες για τη μετάβαση των μερών στην επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός."Ο Γενικός Γραμματέας επαινεί τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των περιφερειακών κρατών" σημείωσε.Ο κ. Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι "ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης προς τη δεύτερη φάση του αμερικανικού Σχεδίου, που οδηγεί σε μια πολιτική διαδικασία για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών".Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι "το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα"."Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ" πρόσθεσε.