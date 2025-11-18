Θετικός ο Τραμπ για επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών σε Μεξικό και Κολομβία

σήμερα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε χθες Δευτέρα υπέρ της διεξαγωγής επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών σε Μεξικό και Κολομβία, χωρίς όμως να αναφερθεί σε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση.Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε Καραϊβική και Ειρηνικό να εντείνουν τις επιχειρήσεις τους κατά των καρτέλ, αναχαιτίζοντας ή/και βυθίζοντας σκάφη που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου εάν θα υποστήριζε τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων κατά των καρτέλ στο Μεξικό, ο Τραμπ απάντησε: «ΟΚ κατ’ εμέ... ό,τι χρειαστεί να κάνουμε για να σταματήσουμε τα ναρκωτικά».Ακολούθως, αναφέρθηκε σε ενδεχόμενα πλήγματα σε εργαστήρια παρασκευής κοκαΐνης στην Κολομβία: «Εάν θα κατέστρεφα αυτά τα εργαστήρια; Θα ήμουν υπερήφανος να το κάνω, προσωπικά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν είπα ότι το κάνω, αλλά θα ήμουν υπερήφανος να το κάνω γιατί θα σώσουμε εκατομμύρια ζωές», συμπλήρωσε.Ερωτηθείς εάν θα απέκλειε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το αποκλείω αυτό, δεν αποκλείω τίποτα».Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της Βενεζουέλας, είπε ο Τραμπ, κατηγορώντας την ηγεσία της χώρας ότι ξεφορτώθηκε στις ΗΠΑ «χιλιάδες (εγκληματίες) που ήταν έγκλειστοι σε φυλακές».Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.