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Συμμορίες ανηλίκων πουλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια
Συμμορίες ανηλίκων πουλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια
Καταδίωξη και σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού κατά την διάρκεια επιχείρησης - Οι συμμορίες δρούσαν σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθραία και Θρακομακεδόνες
Σημαντικό πλήγμα σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που είχαν ως βασικό στόχο ανήλικους μαθητές στα Βόρεια Προάστια της Αττικής κατάφερε η αστυνομία, προχωρώντας στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων και στην σύλληψη 11 μέλων τους εκ των οποίων οι είναι 7 ανήλικοι.
Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου, συνελήφθησαν εννέα μέλη των οργανώσεων ηλικίας 14, 15, 16, 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα 2 μέλη. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ δύο ακόμη μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι δύο οργανώσεις είχαν αναπτύξει δομημένη και διαρκή εγκληματική δράση από τον περασμένο Απρίλιο, με αποκλειστικό σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνταν κυρίως σε ανήλικους μαθητές, σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά ακόμη και εντός σχολικών συγκροτημάτων.
1η εγκληματική οργάνωση
Η πρώτη οργάνωση δραστηριοποιούνταν στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθραίας, διαθέτοντας ιεραρχική δομή με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και επιχειρησιακά μέλη. Επικεφαλής φέρεται να ήταν 21χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο της προμήθειας, της διακίνησης και των οικονομικών της οργάνωσης.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα μέλη της χρησιμοποιούσαν πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ για τη μεταφορά και διανομή κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων. Μάλιστα, οι αρχές αποκάλυψαν προσπάθειες στρατολόγησης ακόμη και μαθητών της Α’ Γυμνασίου, ηλικίας μόλις 13 ετών, ενώ καταγράφηκε και πώληση κοκαΐνης σε 14χρονη. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δύο μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρονται να διακίνησαν περίπου 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε ανήλικους μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο 21χρονος αρχηγός της οργάνωσης διέφυγε, αφού προηγουμένως εμβόλισε υπηρεσιακό όχημα και παρέσυρε αστυνομικό, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναζητείται.
2η εγκληματική οργάνωση:
Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου, συνελήφθησαν εννέα μέλη των οργανώσεων ηλικίας 14, 15, 16, 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα 2 μέλη. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ δύο ακόμη μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι δύο οργανώσεις είχαν αναπτύξει δομημένη και διαρκή εγκληματική δράση από τον περασμένο Απρίλιο, με αποκλειστικό σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνταν κυρίως σε ανήλικους μαθητές, σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά ακόμη και εντός σχολικών συγκροτημάτων.
1η εγκληματική οργάνωση
Η πρώτη οργάνωση δραστηριοποιούνταν στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθραίας, διαθέτοντας ιεραρχική δομή με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και επιχειρησιακά μέλη. Επικεφαλής φέρεται να ήταν 21χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο της προμήθειας, της διακίνησης και των οικονομικών της οργάνωσης.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα μέλη της χρησιμοποιούσαν πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ για τη μεταφορά και διανομή κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων. Μάλιστα, οι αρχές αποκάλυψαν προσπάθειες στρατολόγησης ακόμη και μαθητών της Α’ Γυμνασίου, ηλικίας μόλις 13 ετών, ενώ καταγράφηκε και πώληση κοκαΐνης σε 14χρονη. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δύο μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρονται να διακίνησαν περίπου 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε ανήλικους μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο 21χρονος αρχηγός της οργάνωσης διέφυγε, αφού προηγουμένως εμβόλισε υπηρεσιακό όχημα και παρέσυρε αστυνομικό, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναζητείται.
2η εγκληματική οργάνωση:
Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δρούσε κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και αποτελούνταν από έναν 19χρονο αρχηγό και δύο ανήλικους συνεργούς ηλικίας 14 και 15 ετών. Ως χώρος αποθήκευσης και απόκρυψης των ναρκωτικών χρησιμοποιούνταν εγκαταλελειμμένη οικία στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία τα μέλη της χρησιμοποιούσαν απειλές και σωματική βία σε περιπτώσεις μη εξόφλησης οφειλών από αγοραστές.
Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο οργανώσεων ήταν τα αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης. Τα μέλη τους χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και πραγματοποιούσαν συνεχείς ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανής αστυνομικής παρακολούθησης.
Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περισσότερα από 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, το πολυτελές όχημα που χρησιμοποιούνταν στις διακινήσεις, 3.980 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλήθος κινητών τηλεφώνων, τρία πιστόλια τύπου ρέπλικα, πιστόλι αερίου, σπρέι πιπεριού, δύο ναυτικές φωτοβολίδες, στιλέτα, σιδερογροθιές, πτυσσόμενο γκλοπ, ξύλινο ρόπαλο και υλικά συσκευασίας ναρκωτικών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης των δύο οργανώσεων συνεχίζονται.
Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο οργανώσεων ήταν τα αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης. Τα μέλη τους χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και πραγματοποιούσαν συνεχείς ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανής αστυνομικής παρακολούθησης.
Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περισσότερα από 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, το πολυτελές όχημα που χρησιμοποιούνταν στις διακινήσεις, 3.980 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλήθος κινητών τηλεφώνων, τρία πιστόλια τύπου ρέπλικα, πιστόλι αερίου, σπρέι πιπεριού, δύο ναυτικές φωτοβολίδες, στιλέτα, σιδερογροθιές, πτυσσόμενο γκλοπ, ξύλινο ρόπαλο και υλικά συσκευασίας ναρκωτικών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης των δύο οργανώσεων συνεχίζονται.
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