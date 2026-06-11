Διεθνής πόλος εκπαίδευσης το Πανεπιστήμιο Πατρών

Πάνω από 100 αιτήσεις για τις 50 θέσεις - Εταιρεία από την Ινδία επιθυμεί να αγοράσει όλες τις διαθέσιμες θέσεις για τα επόμενα 10 χρόνια





Τις εξελίξεις αποκάλυψε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο σταθμό Peloponnisos FM, παρουσιάζοντας



Πάνω από 100 αιτήσεις για μόλις 50 θέσεις Το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής αναμένεται να δέχεται κάθε χρόνο περίπου 50 έως 60 φοιτητές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς έχουν κατατεθεί περισσότερες από 100 αιτήσεις για τις πρώτες 50 διαθέσιμες θέσεις.



Ο κ. Μπούρας συνεχάρη τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής για την πολυετή προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντάς το ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των τελευταίων ετών για το πανεπιστήμιο.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλειονότητα των υποψηφίων προέρχεται από την ελληνική ομογένεια, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Κύπρο. Καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση των ενδιαφερομένων φαίνεται να παίζει το κόστος φοίτησης, καθώς τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται στις 12.000 ευρώ, ποσό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που απαιτούν αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό.







Ενδιαφέρον-έκπληξη από την Ινδία Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο αφορά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από εταιρεία της Ινδίας, η οποία πρότεινε να εξασφαλίσει το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων του προγράμματος για τα επόμενα δέκα χρόνια, με σκοπό να τις διαθέτει αποκλειστικά σε Ινδούς φοιτητές. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ανάπτυξη αντίστοιχων αγγλόφωνων προγραμμάτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αντίβαρο στις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο μειώνει σταθερά τον αριθμό των Ελλήνων υποψηφίων για τα πανεπιστήμια.



Όπως δήλωσε: «Εμφανίστηκε μια εταιρεία από την Ινδία, η οποία θέλει για τα επόμενα 10 χρόνια να αγοράσει όλες τις θέσεις για να τις προσφέρει σε Ινδούς. Ως πανεπιστήμιο γινόμαστε ένας διεθνής χώρος εκπαίδευσης για ξενόγλωσσους. Αν κατορθώσουμε να κάνουμε άλλα τρία – τέσσερα τέτοια τμήματα αντιλαμβάνεστε ότι έτσι θα ισοφαρίσουμε την απώλεια που θα έχουμε λόγω του δημογραφικού στους Ελληνες φοιτητές».



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Νέα προγράμματα και διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας Η στρατηγική εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών δεν περιορίζεται μόνο στην Ιατρική. Όπως αποκάλυψε ο πρύτανης, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ώστε τα τρία ακαδημαϊκά τμήματα που λειτουργούν ήδη στην Κίνα να γίνουν έξι, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ιδρύματος στην ασιατική αγορά εκπαίδευσης.



Παράλληλα, προχωρούν νέες συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την ανάπτυξη εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών. Ήδη λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα στην Οικογενειακή Ιατρική και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει νέο πρόγραμμα με αντικείμενο την προστασία του παιδιού.



Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης των διεθνών συνεργασιών και διεύρυνσης του εκπαιδευτικού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου Πατρών πέρα από τα ελληνικά σύνορα.



Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα ξεκινά το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών , το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο και ήδη καταγράφει σημαντική ζήτηση από το εξωτερικό. Πριν ακόμη ανοίξει τις πύλες του στους πρώτους φοιτητές, το πρόγραμμα έχει συγκεντρώσει υπερδιπλάσιο αριθμό αιτήσεων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του εγχειρήματος και τη διεθνή απήχησή του.Τις εξελίξεις αποκάλυψε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο σταθμό Peloponnisos FM, παρουσιάζοντας ένα ευρύτερο σχέδιο διεθνοποίησης του ιδρύματος που περιλαμβάνει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, στρατηγικές συνεργασίες και σημαντικές δωρεές.Το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής αναμένεται να δέχεται κάθε χρόνο περίπου 50 έως 60 φοιτητές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς έχουν κατατεθεί περισσότερες από 100 αιτήσεις για τις πρώτες 50 διαθέσιμες θέσεις.Ο κ. Μπούρας συνεχάρη τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής για την πολυετή προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντάς το ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των τελευταίων ετών για το πανεπιστήμιο.Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλειονότητα των υποψηφίων προέρχεται από την ελληνική ομογένεια, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Κύπρο. Καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση των ενδιαφερομένων φαίνεται να παίζει το κόστος φοίτησης, καθώς τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται στις 12.000 ευρώ, ποσό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που απαιτούν αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρύτανης, σε αρκετά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών ακόμη και τα μεσαίας κατάταξης προγράμματα Ιατρικής κοστίζουν από 50.000 έως 60.000 δολάρια ετησίως, γεγονός που καθιστά το ελληνικό πρόγραμμα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο αφορά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από εταιρεία της Ινδίας, η οποία πρότεινε να εξασφαλίσει το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων του προγράμματος για τα επόμενα δέκα χρόνια, με σκοπό να τις διαθέτει αποκλειστικά σε Ινδούς φοιτητές. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ανάπτυξη αντίστοιχων αγγλόφωνων προγραμμάτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αντίβαρο στις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο μειώνει σταθερά τον αριθμό των Ελλήνων υποψηφίων για τα πανεπιστήμια.Όπως δήλωσε: «Εμφανίστηκε μια εταιρεία από την Ινδία, η οποία θέλει για τα επόμενα 10 χρόνια να αγοράσει όλες τις θέσεις για να τις προσφέρει σε Ινδούς. Ως πανεπιστήμιο γινόμαστε ένας διεθνής χώρος εκπαίδευσης για ξενόγλωσσους. Αν κατορθώσουμε να κάνουμε άλλα τρία – τέσσερα τέτοια τμήματα αντιλαμβάνεστε ότι έτσι θα ισοφαρίσουμε την απώλεια που θα έχουμε λόγω του δημογραφικού στους Ελληνες φοιτητές».Η πρόταση αυτή αναδεικνύει τη διεθνή προοπτική που αποκτά το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιβεβαιώνει ότι η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο.Η στρατηγική εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών δεν περιορίζεται μόνο στην Ιατρική. Όπως αποκάλυψε ο πρύτανης, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ώστε τα τρία ακαδημαϊκά τμήματα που λειτουργούν ήδη στην Κίνα να γίνουν έξι, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ιδρύματος στην ασιατική αγορά εκπαίδευσης.Παράλληλα, προχωρούν νέες συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την ανάπτυξη εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών. Ήδη λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα στην Οικογενειακή Ιατρική και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει νέο πρόγραμμα με αντικείμενο την προστασία του παιδιού.Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης των διεθνών συνεργασιών και διεύρυνσης του εκπαιδευτικού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου Πατρών πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Ενισχύεται η συνεργασία με το Imperial College Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η διεύρυνση της συνεργασίας με το κορυφαίο βρετανικό πανεπιστήμιο Imperial College London.

Μέχρι σήμερα, ο αριστούχος φοιτητής του πέμπτου έτους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει παράλληλα μεταπτυχιακό τίτλο από το Imperial College, με το Πανεπιστήμιο Πατρών να καλύπτει το ήμισυ του κόστους φοίτησης.



Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά το πρόγραμμα αυτό θα επεκταθεί και στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις ώστε να ενταχθεί και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες ακαδημαϊκής αριστείας και διεθνούς δικτύωσης στους φοιτητές.



Επώνυμη έδρα Τεχνητής Νοημοσύνης με δωρεά 200.000 ευρώ Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη του ιδρύματος αποτελεί η δωρεά ύψους 200.000 ευρώ από τον ευεργέτη Θανάση Στεφανόπουλο.



Χάρη στη χρηματοδότηση αυτή δημιουργείται από τον Σεπτέμβριο επώνυμη έδρα Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θα στελεχωθεί από διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα, που έχει ήδη επιλεγεί μέσω διεθνούς πρόσκλησης ενδιαφέροντος.



Ο επιστήμονας θα συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών για τα επόμενα τρία χρόνια, παράγοντας ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου που θα φέρει την ακαδημαϊκή ταυτότητα του ιδρύματος.



Σύμφωνα με τον πρύτανη, για τα επόμενα έξι χρόνια το Πανεπιστήμιο Πατρών θα αποτελεί το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που διαθέτει επώνυμη πανεπιστημιακή έδρα χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από ιδιωτικούς πόρους, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας.



Συνεχίζονται οι διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών



Αναφορά έγινε και στο ζήτημα των διαγραφών των λεγόμενων «λιμναζόντων» ή «αιώνιων» φοιτητών, διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Όπως εξήγησε ο κ. Μπούρας, φέτος αφορά κυρίως όσους εισήχθησαν το 2016 σε τμήματα πενταετούς φοίτησης. Το πανεπιστήμιο έχει απευθύνει προσκλήσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών τους.



Παρά τις προσπάθειες υποστήριξης όσων επιθυμούν να επιστρέψουν ενεργά στην ακαδημαϊκή διαδικασία, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 διαγραφές, πολλές από τις οποίες αφορούν πρόσωπα που είχαν εισαχθεί στο πανεπιστήμιο ακόμη και από τη δεκαετία του 1970.



Ένα πανεπιστήμιο που επενδύει στη διεθνοποίηση Οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή του Πανεπιστημίου Πατρών να μετατραπεί σε διεθνή ακαδημαϊκό κόμβο, προσελκύοντας φοιτητές, ερευνητές και συνεργασίες από όλο τον κόσμο. Το ισχυρό ενδιαφέρον για το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής, οι συνεργασίες με κορυφαία ξένα ιδρύματα και η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη συνθέτουν μια εικόνα δυναμικής ανάπτυξης που ενισχύει το κύρος του πανεπιστημίου και αναδεικνύει τις δυνατότητες της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης στη διεθνή ακαδημαϊκή σκηνή.