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Φωτισμένα μονοπάτια: 8 ιστορίες για τις μικρές στιγμές που κρύβουν μεγάλες αλήθειες
Φωτισμένα μονοπάτια: 8 ιστορίες για τις μικρές στιγμές που κρύβουν μεγάλες αλήθειες
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ανεμολόγιο
«Φωτισμένα μονοπάτια» είναι ο τίτλος του βιβλίου της Λίντας Ιωσηφίδου με εικόνες που επιμελήθηκε η Παναγιώτα Ρεγκινάκη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ανεμολόγιο.
Σου έχει τύχει ποτέ, μέσα στους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας, να συμβεί ένα απρόσμενο γεγονός που θα σε κάνει να δεις τη ζωή αλλιώς; Ένα τυχαίο περιστατικό –μια συνάντηση, ένα όνειρο ή ακόμη κι ένα παραμύθι– μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με όσα πραγματικά έχουν σημασία, να σε κάνει να σταματήσεις, να αναθεωρήσεις, να ακούσεις, και να έρθεις πιο κοντά στον εαυτό σου. Μέσα από οκτώ ιστορίες φωτίζονται μικρές στιγμές που κρύβουν μεγάλες αλήθειες για τη ζωή και τον δρόμο μας.
Η Λίντα Ιωσηφίδου γεννήθηκε το 1963 στη Χαλκίδα. Από νωρίς ανακάλυψε τη δύναμη που έχουν οι ιστορίες να δίνουν νόημα στις εμπειρίες της ζωής. Μεγαλώνοντας στα Νέα Παλάτια Ωρωπού, βρήκε καταφύγιο στις σελίδες των βιβλίων, καλλιεργώντας την αγάπη της για το διάβασμα και τη γραφή. Μέσα από σεμινάρια δημιουργικής γραφής συνεχίζει να εξερευνά τον εσωτερικό κόσμο, τον λόγο και την ανθρώπινη εμπειρία. Η συλλογή διηγημάτων «Φωτισμένα μονοπάτια» είναι το πρώτο της έργο που μοιράζεται με το κοινό και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ανεμολόγιο.
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Σου έχει τύχει ποτέ, μέσα στους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας, να συμβεί ένα απρόσμενο γεγονός που θα σε κάνει να δεις τη ζωή αλλιώς; Ένα τυχαίο περιστατικό –μια συνάντηση, ένα όνειρο ή ακόμη κι ένα παραμύθι– μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με όσα πραγματικά έχουν σημασία, να σε κάνει να σταματήσεις, να αναθεωρήσεις, να ακούσεις, και να έρθεις πιο κοντά στον εαυτό σου. Μέσα από οκτώ ιστορίες φωτίζονται μικρές στιγμές που κρύβουν μεγάλες αλήθειες για τη ζωή και τον δρόμο μας.
Βιογραφικό συγγραφέα
Η Λίντα Ιωσηφίδου γεννήθηκε το 1963 στη Χαλκίδα. Από νωρίς ανακάλυψε τη δύναμη που έχουν οι ιστορίες να δίνουν νόημα στις εμπειρίες της ζωής. Μεγαλώνοντας στα Νέα Παλάτια Ωρωπού, βρήκε καταφύγιο στις σελίδες των βιβλίων, καλλιεργώντας την αγάπη της για το διάβασμα και τη γραφή. Μέσα από σεμινάρια δημιουργικής γραφής συνεχίζει να εξερευνά τον εσωτερικό κόσμο, τον λόγο και την ανθρώπινη εμπειρία. Η συλλογή διηγημάτων «Φωτισμένα μονοπάτια» είναι το πρώτο της έργο που μοιράζεται με το κοινό και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ανεμολόγιο.
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