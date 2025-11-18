Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης δύναμης στη Γάζα - Η Χαμάς το απορρίπτει
Η παλαιστινιακή ομάδα αναφέρει ότι το σχέδιο Τραμπ παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο - Από την ψηφοφορία απείχαν Κίνα και Ρωσία
Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απέρριψε την καταρτισθείσα από τις ΗΠΑ απόφαση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες Δευτέρα κι η οποία ενστερνίζεται το σχέδιο του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.
«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.
To σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων προβλέπει την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας.
Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».
Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.
Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.
