Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης δύναμης στη Γάζα - Η Χαμάς το απορρίπτει

Η παλαιστινιακή ομάδα αναφέρει ότι το σχέδιο Τραμπ παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο - Από την ψηφοφορία απείχαν Κίνα και Ρωσία