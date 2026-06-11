Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision: Τα πρώτα λεπτά της βαθμολογίας ήταν αμήχανα, στο καμαρίνι ο Ακύλας έβαλε τα κλάματα

Όταν φύγαμε από εκεί, μας φώναζαν οι Έλληνες «είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς, να πείτε στο παιδί να μην στενοχωριέται» και ακόμα συγκινούμαι που τα θυμάμαι, πρόσθεσε η ηθοποιός