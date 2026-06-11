Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision: Τα πρώτα λεπτά της βαθμολογίας ήταν αμήχανα, στο καμαρίνι ο Ακύλας έβαλε τα κλάματα
Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision: Τα πρώτα λεπτά της βαθμολογίας ήταν αμήχανα, στο καμαρίνι ο Ακύλας έβαλε τα κλάματα
Όταν φύγαμε από εκεί, μας φώναζαν οι Έλληνες «είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς, να πείτε στο παιδί να μην στενοχωριέται» και ακόμα συγκινούμαι που τα θυμάμαι, πρόσθεσε η ηθοποιός
Αμήχανα ήταν τα πρώτα λεπτά της βαθμολογίας στη φετινή Eurovision για την ελληνική αποστολή, όπως αποκάλυψε η Παρθένα Χοροζίδου μιλώντας για την εμπειρία της, σημειώνοντας πως ο Ακύλας έβαλε τα κλάματα στο καμαρίνι του.
Η ηθοποιός η οποία βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας που με το Ferto κατέκτησε τη δέκατη θέση του διαγωνισμού στη Βιέννη, ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 11 Ιουνίου πως πέρασε πολύ όμορφα και δέθηκε με όλα τα παιδιά της αποστολής: «Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να πάω στη Eurovision και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Φωκά Ευαγγελινό και την ΕΡΤ. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που γνώρισα όλα αυτά τα παλιόπαιδα εκεί πέρα, τον Ακύλα και την παρέα του. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, ήμασταν όλη την ώρα μαζί. Γίναμε μια παρέα αμέσως. Προσέχαμε τον Ακύλα πάρα πολύ. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και γυρίσαμε», είπε.
Στη συνέχεια, η Παρθένα Χοροζίδου εξήγησε πως το αποτέλεσμα τους στενοχώρησε όλους, καθώς το εξέλαβαν ως ήττα εφόσον τα στοιχήματα τους ήθελαν στη δεύτερη θέση. Παρόλα αυτά, αντιλαμβάνονται πλέον πως δεν ισχύει αυτό και η ίδια πιστεύει πως ο Ακύλας έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του: «Όλοι μας στεναχωρηθήκαμε με τη 10η θέση, γιατί όταν είσαι εκεί καρφωμένος στη 2η θέση (των στοιχημάτων( και για κάποιον λόγο πιστεύεις ότι μπορεί να πας και πρώτος ή έστω τρίτος ή τέταρτος, όταν έρχεται η 10η λες “μήπως είναι χάσιμο;”. Όχι, δεν είναι χάσιμο, είναι πάρα πολύ καλή θέση. Όλοι όμως νιώσαμε περίεργα, γιατί περιμέναμε ότι θα φτάσουμε αλλού. Τα πρώτα λεπτά της βαθμολογίας ήταν αμήχανα. Πέρασε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι, τεχνικοί, μακιγιέρ, οι κομμωτές, όλοι μας είχαν για πολύ ψηλά. Όταν φύγαμε από εκεί, μας φώναζαν οι Έλληνες παντού “είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς, να πείτε στο παιδί να μην στενοχωριέται”. Ακόμα συγκινούμαι που τα θυμάμαι. Όταν πήγαμε στο καμαρίνι, ήμασταν όλοι πάρα πολλοί ήσυχοι, γίνονταν γύρω γύρω γλέντια κι εμείς ήμασταν λίγο μαγκωμένοι. Του είπα “Ακύλα, μπράβο σου” και έβαλε τα κλάματα. Θέλαμε να αποφορτιστούμε λίγο. Είναι σπουδαίος και θα πάει πολύ μπροστά», εξομολογήθηκε.
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Η ηθοποιός η οποία βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας που με το Ferto κατέκτησε τη δέκατη θέση του διαγωνισμού στη Βιέννη, ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 11 Ιουνίου πως πέρασε πολύ όμορφα και δέθηκε με όλα τα παιδιά της αποστολής: «Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να πάω στη Eurovision και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Φωκά Ευαγγελινό και την ΕΡΤ. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που γνώρισα όλα αυτά τα παλιόπαιδα εκεί πέρα, τον Ακύλα και την παρέα του. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, ήμασταν όλη την ώρα μαζί. Γίναμε μια παρέα αμέσως. Προσέχαμε τον Ακύλα πάρα πολύ. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και γυρίσαμε», είπε.
Στη συνέχεια, η Παρθένα Χοροζίδου εξήγησε πως το αποτέλεσμα τους στενοχώρησε όλους, καθώς το εξέλαβαν ως ήττα εφόσον τα στοιχήματα τους ήθελαν στη δεύτερη θέση. Παρόλα αυτά, αντιλαμβάνονται πλέον πως δεν ισχύει αυτό και η ίδια πιστεύει πως ο Ακύλας έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του: «Όλοι μας στεναχωρηθήκαμε με τη 10η θέση, γιατί όταν είσαι εκεί καρφωμένος στη 2η θέση (των στοιχημάτων( και για κάποιον λόγο πιστεύεις ότι μπορεί να πας και πρώτος ή έστω τρίτος ή τέταρτος, όταν έρχεται η 10η λες “μήπως είναι χάσιμο;”. Όχι, δεν είναι χάσιμο, είναι πάρα πολύ καλή θέση. Όλοι όμως νιώσαμε περίεργα, γιατί περιμέναμε ότι θα φτάσουμε αλλού. Τα πρώτα λεπτά της βαθμολογίας ήταν αμήχανα. Πέρασε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι, τεχνικοί, μακιγιέρ, οι κομμωτές, όλοι μας είχαν για πολύ ψηλά. Όταν φύγαμε από εκεί, μας φώναζαν οι Έλληνες παντού “είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς, να πείτε στο παιδί να μην στενοχωριέται”. Ακόμα συγκινούμαι που τα θυμάμαι. Όταν πήγαμε στο καμαρίνι, ήμασταν όλοι πάρα πολλοί ήσυχοι, γίνονταν γύρω γύρω γλέντια κι εμείς ήμασταν λίγο μαγκωμένοι. Του είπα “Ακύλα, μπράβο σου” και έβαλε τα κλάματα. Θέλαμε να αποφορτιστούμε λίγο. Είναι σπουδαίος και θα πάει πολύ μπροστά», εξομολογήθηκε.
Δείτε το βίντεο
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